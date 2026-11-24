“Ogni anno – afferma la presidente della Fondazione Cresci, ente coordinatore dell’assemblea museale della Provincia di Lucca, Maria Talarico – il festival valorizza per tutta la stagione talenti e storie del territorio, facendo conoscere e crescere un humus artistico fatto di persone e occasioni, anche nei centri più piccoli, e diffondendo cultura a tutti i livelli. Dal 2024, in autunno, c’è sempre in cartellone anche un evento diverso, che richiama a Lucca talenti e storie dai palchi nazionali . E in questo ottavo centenario del transito di Francesco d’Assisi, la scelta è caduta sulla portata sempre vivida della storia del santo nello spettacolo di Dario Fo, che è stato capace di raccontarlo lontano dalle agiografie e dentro la relazione con Dio e il Creato. Ugo Dighero, volto noto della tv e uomo di teatro, presta il grammelot allu santo Jullare Francesco. E sarà uno spettacolo”.

Lu santo Jullare Francesco di Dario Fo e Franca Rame è una fabulazione sulla vita del santo di Assisi che riprende nel virtuosistico e teatralissimo linguaggio del grammelot gli stili e le forme del narrare del mitico Mistero Buffo dell’autore Premio Nobel. Lavorando su leggende popolari, testi canonici del Trecento e documenti emersi negli ultimi anni, Fo costruisce una narrazione potente, giocosa e certamente non agiografica del Giullare di Dio, come Francesco amava definirsi all’epoca, proprio negli anni in cui i joculatores erano perseguitati e banditi, per editto dell’imperatore, in quanto osceni e volgari buffoni. Ma il racconto di Fo è anche spiritualità e mito, favola e satira, e disegna un Francesco uomo che si spoglia di ogni ricchezza per avvicinarsi ai diseredati, rifiutando ogni privilegio o ipocrisia, per predicare a uomini, lupi o uccelli un messaggio di fraternità e pace, per comporre e mettere in musica il suo Cantico delle Creature. Ma portare in scena oggi questa meravigliosa giullarata non può non tener conto che dal 2013 il compianto cardinal Bergoglio, divenuto Papa, ha scelto, emblematicamente, politicamente, e per la prima volta nella storia, il nome di Francesco: il santo della pace e del sorriso, della custodia del creato, della chiesa povera per i poveri. Temi di grande attualità e delicatezza in un momento in cui la Chiesa contemporanea è attraversata da scandali finanziari, corruzione, abusi e scelleratezze. Seguendo la lezione di Fo, lo spettacolo si muoverà così su due percorsi paralleli, ripercorrendo la realtà storica del viaggio di Francesco nel mondo cristiano e contemporaneamente raccontando la rivoluzione riformatrice, ricca anche di ostacoli e tradimenti, che il compianto Papa Francesco ha avviato nella Chiesa del nostro tempo, spesso non molto francescana. A dare voce a questa viaggio funambolico, spirituale e civile sarà Ugo Dighero, attore mattatore, già interprete per anni di Mistero Buffo, su benedizione e spinta dello stesso Fo, artista di grande talento e sensibilità, perfetto istrione e giullare dell’oggi.