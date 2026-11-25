Dopo aver trasformato il centro storico di Lucca in un grande palcoscenico a cielo aperto, Lucca Effetto Cinema torna venerdì 4 dicembre alle 21 al teatro San Girolamo con Final Cut – Live Performances and Awards, la serata speciale dedicata alle compagnie e ai performer protagonisti della 14esima edizione.

L’iniziativa, realizzata dal Lucca Film Festival in collaborazione con il Teatro del Giglio rappresenta una delle novità dell’edizione 2026: le performance ispirate a film e serie televisive, che lo scorso 26 settembre hanno animato strade, piazze e locali del centro storico, trovano una nuova dimensione sul palcoscenico teatrale. Dalle strade al teatro, le storie continuano.

Final Cut – Live performances and awards sarà uno spettacolo di circa 90 minuti, tra esibizioni dal vivo, musica, interventi teatrali e riconoscimenti artistici, pensato per celebrare la creatività e il dialogo tra cinema e arti performative.

Cinque realtà artistiche daranno vita alla serata, portando sul palco linguaggi e interpretazioni differenti.

Un Coro da Favola, ispirato a tutte le colonne sonore dei film Disney, ensemble vocale formato da sette giovani coristi della Jam Academy, di età compresa tra i 14 e i 23 anni e diretto dal maestro Pietro Matteoli, porterà sul palco la propria esperienza musicale.

Tornerà inoltre la Compagnia Contromano, vincitrice del premio miglior performance 2026 con La Famiglia Addams, insieme alla Live Musical Company della scuola Area Live, che presenterà Jesus Christ Superstar.

Completeranno il programma Le Canzoniere, con Non siamo le tue ragazze ispirato al film Dalle 9 alle 5… orario continuato, performance ispirata a un film interpretato da Dolly Parton, e In Dolce Compagnia, con A qualcuno piace caldo, ispirato all’omonimo classico cinematografico.

Un percorso tra commedia, musica e teatro che restituisce la varietà dei linguaggi artistici e delle interpretazioni proposte durante Lucca Effetto Cinema 2026.

Nel corso della serata saranno assegnati cinque riconoscimenti principali, aperti a tutte le compagnie finaliste: miglior attore, miglior attrice, miglior fedeltà cinematografica, miglior interazione con il pubblico e premio del pubblico.

Ai cinque premi principali si affiancheranno inoltre menzioni speciali, pensate per valorizzare elementi distintivi e qualità specifiche emerse nelle singole performance.

Non una semplice premiazione, quindi, ma un’occasione per riportare in scena il lavoro artistico nato durante Lucca Effetto Cinema e osservarlo da un nuovo punto di vista.

Lucca Effetto Cinema nasce dall’idea di portare il cinema fuori dallo schermo, trasformando gli spazi della città in luoghi di incontro, espressione e partecipazione. Un progetto collettivo che coinvolge compagnie artistiche, esercizi commerciali, istituzioni e pubblico, rendendo il centro storico parte integrante dello spettacolo. Con Final Cut – Live performances and awards, questo percorso compie un movimento inverso ma complementare: dopo aver portato il teatro nelle strade, Lucca Effetto Cinema porta in teatro le storie che hanno animato la città. La serata del 4 dicembre diventa così una nuova occasione per valorizzare il talento degli artisti, il lavoro delle realtà coinvolte e la capacità delle arti performative di reinterpretare l’immaginario cinematografico attraverso linguaggi differenti.