Aprirà il pomeriggio dedicato all’arte, alle 15,30 a Palazzo Mediceo, Le ninfee di Monet un laboratorio creativo tenuto da Stefania Neri che, in modo competente e appassionato, propone appuntamenti periodici per incamminarsi sui vari percorsi artistici, attraverso la trasmissione di conoscenze, curiosità e suscitando nei partecipanti il desiderio di mettersi alla prova.

Il laboratorio è adatto a ogni età, per bambini dai 4 anni in su e per adulti, con una formula che propone innanzitutto informazioni utili per conoscere l’autore, l’osservazione di sue opere e la parte creativa che rende protagonisti i partecipanti, attraverso la riproposizione di un’opera dell’artista. Il laboratorio è gratuito ma richiede prenotazione obbligatoria, inviando un messaggio WhatsApp al numero 349 1803349.

La seconda parte del pomeriggio inizierà alle 17 e consisterà in un incontro di scoperta e approfondimento sul tema Monet, una vita per la pittura.

A condurre la riscoperta del pittore francese sarà la professoressa Donatella Battiglia, docente di lingua e letteratura francese per oltre trent’anni, tra scuole medie e licei, da sempre appassionata di lingue e di arte. Da molti anni studia la pittura di Claude Monet, di cui segue assiduamente studi, saggi e articoli, oltre a frequentare Parigi per le grandi mostre e gli eventi culturali.