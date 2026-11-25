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Centenario di Claude Monet, a Palazzo Mediceo un pomeriggio tra arte e approfondimenti
Sabato 28 novembre doppio appuntamento promosso dalla Biblioteca Sirio Giannini: alle 15,30 il laboratorio creativo con Stefania Neri e alle 17 la conferenza della professoressa Donatella Battiglia
La Biblioteca comunale Sirio Giannini celebra il centenario della morte di Claude Monet (14 novembre 1840 – 5 dicembre 1926) con due iniziative, in programma sabato 28 novembre.
Aprirà il pomeriggio dedicato all’arte, alle 15,30 a Palazzo Mediceo, Le ninfee di Monet un laboratorio creativo tenuto da Stefania Neri che, in modo competente e appassionato, propone appuntamenti periodici per incamminarsi sui vari percorsi artistici, attraverso la trasmissione di conoscenze, curiosità e suscitando nei partecipanti il desiderio di mettersi alla prova.
Il laboratorio è adatto a ogni età, per bambini dai 4 anni in su e per adulti, con una formula che propone innanzitutto informazioni utili per conoscere l’autore, l’osservazione di sue opere e la parte creativa che rende protagonisti i partecipanti, attraverso la riproposizione di un’opera dell’artista. Il laboratorio è gratuito ma richiede prenotazione obbligatoria, inviando un messaggio WhatsApp al numero 349 1803349.
La seconda parte del pomeriggio inizierà alle 17 e consisterà in un incontro di scoperta e approfondimento sul tema Monet, una vita per la pittura.
A condurre la riscoperta del pittore francese sarà la professoressa Donatella Battiglia, docente di lingua e letteratura francese per oltre trent’anni, tra scuole medie e licei, da sempre appassionata di lingue e di arte. Da molti anni studia la pittura di Claude Monet, di cui segue assiduamente studi, saggi e articoli, oltre a frequentare Parigi per le grandi mostre e gli eventi culturali.
L’ingresso è libero, per informazioni si possono chiamare i numeri 0584 757770/1 o scrivere una email all’indirizzo biblioteca@comune.seravezza.lucca.it.