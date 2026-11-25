Giovedì 10 dicembre alle 16,15 regista e protagonista incontreranno il pubblico nella hall e in sala prima della proiezione

Un evento straordinario per la città e per tutti gli appassionati di cinema. Giovedì 10 dicembre il cinema Astra di Lucca accoglie Nanni Moretti e Jasmine Trinca, regista e protagonista di Succederà questa notte, il nuovo attesissimo film del maestro romano, in sala dal 3 dicembre.

Un appuntamento eccezionale nell’ambito degli Special Events & Guests di Luccacinema, che porta a Lucca uno dei più grandi autori della storia del cinema italiano, Palma d’Oro a Cannes, insieme a una delle interpreti più apprezzate del nostro cinema, che torna in città dopo l’incontro dello scorso febbraio al cinema Centrale per il film La gioia.

L’appuntamento è fissato per le 16,15, quando Nanni Moretti e Jasmine Trinca accoglieranno il pubblico direttamente all’ingresso del cinema, nella hall dell’Astra, per un primo momento di incontro ravvicinato con gli spettatori. Proseguiranno poi in sala con la presentazione del film, raccontando la genesi del progetto, il lavoro sul set e il rapporto con i personaggi, prima dell’avvio della proiezione.

Presentato in concorso alla 83esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove la proiezione ufficiale in Sala Grande è stata accolta da undici minuti di applausi, Succederà questa notte nasce dai racconti dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, già all’origine di Tre piani, liberamente adattati da Moretti con le sceneggiatrici Federica Pontremoli e Valia Santella.

Al centro, la storia d’amore tormentata fra Matteo, interpretato da Louis Garrel, e Greta, interpretata da Jasmine Trinca, un uomo e una donna che sembrano incontrarsi sempre nel momento sbagliato. Attorno a loro si intrecciano storie familiari, rapporti fra genitori e figli adulti, amicizie messe alla prova, amori perduti e ritrovati, in un racconto in cui il desiderio irrompe nella routine e costringe ciascuno a scelte capaci di cambiare il proprio destino.

Un film sui sentimenti e sul bisogno di nominarli, che alterna con sorprendente leggerezza commozione e ironia e che la critica ha salutato come un ritorno vitale e sorprendente del regista.