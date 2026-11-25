Si tratta di un appuntamento voluto dalla Fondazione Terre Medicee, in collaborazione con l’assessorato a Istruzione – Pari Opportunità del Comune, e riservato agli studenti e studentesse dell’Istituto Marconi che potranno assistere allo spettacolo Tappeto rosso, con testo e regia di Alessio Bernardoni, con Gaia Bernardoni, Silvia Cecchini, Eleonora Giannecchini, Zoe Guerrini e Chiara Indelitali.