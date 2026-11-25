L'evento|
Contro la violenza sulle donne, alle Scuderie Granducali lo spettacolo ‘Tappeto rosso’ per gli studenti
Il 26 novembre l’iniziativa promossa da Fondazione Terre Medicee e Comune per l’Istituto Marconi
Si terrà domani (giovedì 26 novembre), alle 10 alle Scuderie Granducali, il terzo appuntamento promosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra oggi, 25 novembre.
Si tratta di un appuntamento voluto dalla Fondazione Terre Medicee, in collaborazione con l’assessorato a Istruzione – Pari Opportunità del Comune, e riservato agli studenti e studentesse dell’Istituto Marconi che potranno assistere allo spettacolo Tappeto rosso, con testo e regia di Alessio Bernardoni, con Gaia Bernardoni, Silvia Cecchini, Eleonora Giannecchini, Zoe Guerrini e Chiara Indelitali.
Al termine si svolgerà un dibattito sul tema guidato dalla dottoressa Silvia Tofanelli, psicologa psicoterapeuta, vicepresidente della Cooperativa sociale L’abbraccio, esperta nella rielaborazione del trauma, in particolar modo nelle situazioni di violenza e maltrattamento su donne e minori.
L’evento è promosso nella consapevolezza di come il teatro possa essere una forma di linguaggio estremamente potente e diretta, al quale abituare ed educare le giovani generazioni.