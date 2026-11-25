Scenografie teatrali con interventi di videomapping: questo il progetto lucchese scelto tra i quattro vincitori della IX edizione del premio Storie di alternanza e competenze per i territori di Lucca, Massa-Carrara e Pisa, premiato questa mattina nella sede pisana della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest.

L’iniziativa, promossa da Unioncamere e dalle Camere di commercio italiane in collaborazione con il Ministero dell’istruzione e del merito (Mim), valorizza le esperienze pratiche realizzate dagli studenti del secondo ciclo di istruzione e degli Its academy attraverso percorsi di Formazione scuola lavoro (Fsl, ex Pcto), tirocini curriculari, apprendistato e project work sviluppati nell’ambito dei sistemi di certificazione delle competenze del sistema camerale.

In questa edizione, i lavori candidati hanno esplorato le principali direttrici di sviluppo del paese: transizione digitale, intelligenza artificiale, sostenibilità, inclusione sociale, turismo, cultura, agroalimentare, meccatronica, moda, educazione finanziaria e imprenditorialità.

Ad aprire i lavori e a consegnare i riconoscimenti è stato il presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini: “Mettere gli studenti alla prova direttamente nei contesti produttivi è il modo più efficace per far maturare competenze concrete e allineate alle reali esigenze delle aziende. Come Camera di commercio investiamo sulla formazione e sull’orientamento proprio per rafforzare il dialogo tra scuole e tessuto economico, offrendo ai giovani strumenti utili per il loro futuro professionale”.

Accanto alle premiazioni, la mattinata ha mantenuto un taglio operativo con un approfondimento pratico dedicato all’ingresso nel mondo del lavoro: l’intervento di Francesca Vatteroni, dal titolo Scrivere il Cv nell’era dell’intelligenza artificiale: strumenti pratici, errori da evitare e strategie vincenti, ha fornito indicazioni operative su come tradurre le esperienze scolastiche e laboratoriali in un profilo professionale efficace e riconoscibile.

Dei quattro istituti selezionati dalla commissione di valutazione locale, tra cui l’Istituto professionale per il marmo P.Tacca di Carrara, l’I.i.s. Barsanti di Marina di Carrara e il liceo artistico F. Russoli di Pisa, si distingue il lucchese liceo artistico Passaglia, con la sua 5G (indirizzo scenografia) e il progetto Voci di Terra. Frutto della sinergia con l’amministrazione comunale e l’associazionismo locale, il percorso ha messo gli studenti alla prova su una vera commessa professionale: progettare e allestire la scenografia per una rappresentazione teatrale inserita nelle celebrazioni istituzionali del territorio. Lavorando a stretto contatto con docenti, registi, attori e operatori di scena, gli allievi hanno operato con ampia autonomia organizzativa ed espressiva, dal disegno alla modellazione plastica, dalla costruzione delle quinte fino agli interventi di videomapping, sviluppando competenze scenotecniche avanzate e rafforzando il legame con la comunità locale.