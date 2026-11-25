Il riconoscimento è stato assegnato al testo teatrale ‘L’arte di naufragare’, a conferma del valore artistico e della qualità dell’opera

Un importante riconoscimento a Milano per il lucchese Emiliano Galigani, regista, autore e produttore. In una cerimonia tenutasi a fine ottobre al Piccolo Teatro a Milano, ha ricevuto il Premio Speciale della Giuria al Concorso Europeo per il Teatro e la Drammaturgia Tragos per il testo teatrale L’arte di naufragare.

Il riconoscimento è stato assegnato per il valore artistico e la qualità dell’opera, ritenuta meritevole di particolare attenzione per la capacità di affrontare temi profondamente attuali, interrogandosi sul presente, sulla fragilità dell’individuo e sulla consapevolezza dei limiti individuali. A rendere ancora più speciale il premio, il fatto che questo sia inserito in un prestigioso concorso di livello internazionale come Tragos, arrivato alla sua diciannovesima edizione.

L’arte di naufragare parla di Dario, un analista di dati abituato a basare la propria vita sul controllo e sulla razionalità. Durante il lockdown del 2020, dopo la morte della madre, resta bloccato nella casa d’infanzia che sorge su un lago. Tra il passato familiare, l’incontro con una donna misteriosa e l’isolamento, la sua visione del mondo viene messa in crisi. Mescolando toni drammatici, comici e poetici, il testo usa il naufragio come metafora per dimostrare come gli aspetti più profondi dell’esistenza sfuggano a ogni calcolo o previsione.

“Viviamo in una società che ci chiede continuamente di avere il controllo: sulle nostre vite, sul nostro futuro, persino sulle nostre emozioni – dice Galigani -. Ci siamo convinti che tutto possa essere previsto, misurato, organizzato. Ma la vita continua a sfuggire a questa illusione e L’arte di naufragare nasce proprio da questa contraddizione. Credo che il teatro debba avere anche questa funzione: non limitarsi a raccontare storie, ma mettere in discussione le nostre convinzioni, intercettare le inquietudini del presente e trasformarle in esperienza collettiva. Ricevere questo riconoscimento è particolarmente significativo perché premia un lavoro che cerca di utilizzare la drammaturgia come strumento di indagine sulla contemporaneità”.

Il Premio sottolinea il valore del percorso artistico di Galigani, da anni impegnato tra cinema, teatro, produzione culturale e formazione; un percorso nel quale la pratica artistica, la produzione e la formazione rappresentano dimensioni strettamente connesse.