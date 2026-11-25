Un incontro che mette a confronto attualità, emigrazione e un’incredibile storia: quella dei fratelli Giuseppe e Assunta Marchetti. L’appuntamento è domani (giovedì 26 novembre) alle 18, nel Salone del Palazzo Arcivescovile di Lucca, con l’incontro Il mare non ha memoria. La storia di Giuseppe e Assunta Marchetti, appuntamento inserito nelle celebrazioni per i 300 anni dell’Arcidiocesi.

L’evento sarà incentrato la storia dei fratelli Giuseppe e Assunta Marchetti, che si intreccia con quelle dell’emigrazione italiana tra ‘800 e ‘900 e con le sfide migratorie attuali. Originario di Lombrici di Camaiore, partito per il Brasile nell’Ottocento, Giuseppe fondò a San Paolo l’Orfanotrofio Cristoforo Colombo sull’Ipiranga per assistere gli orfani degli emigranti, un’opera che Assunta portò avanti con tenacia dopo la prematura morte del fratello, scomparso a soli 27 anni.

Durante l’incontro, si terrà l’anteprima del fumetto Il mare non ha memoria di David Bigo Bigotti, che racconta la storia di Giuseppe e Assunta Marchetti. Bigotti mostrerà alcune tavole della graphic novel biografica (in uscita in primavera per Maria Pacini Fazzi Editore), che usa il linguaggio del fumetto per stimolare una riflessione su accoglienza e solidarietà.

A chiudere l’evento sarà l’intervento di Gino Barsella (ex missionario in Sudan ed esperto nella gestione dei flussi migratori), per legare l’esperienza storica dei fratelli Marchetti all’attualità.