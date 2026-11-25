A cura di Pro Loco e Corriere di Garfagnana, l’iniziativa nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria del medico e primario ospedaliero

Sabato (28 novembre) alle 17 nella Sala Luigi Suffredini di Castelnuovo Garfagnana in programma il primo appuntamento degli Incontri in ricordo di Alessandro Bianchini.

A cura di Pro Loco di Castelnuovo di Garfagnana e Corriere di Garfagnana, l’iniziativa nasce dal desiderio di mantenere viva la memoria di Alessandro Bianchini (Castelnuovo Garfagnana 1936-2025). L’intento è valorizzare il suo profondo legame con la Garfagnana. Già sindaco del comune di Castelnuovo Garfagnana per due mandati fra il 1980 e il 1990, medico, primario ospedaliero e volontario fu anche presidente della Fondazione volontariato e partecipazione, della Fondazione Paolo Cresci e del Panathlon Garfagnana.

Attraverso un appuntamento annuale, verranno ripercorsi i molteplici ambiti che hanno caratterizzato la sua vita, i suoi interessi e il suo impegno. Nello specifico quindi dalla medicina alla montagna, dalle istituzioni allo sport fino alla storia, all’arte e alla cultura.

Questo primo incontro sarà dedicato soprattutto al suo impegno nel Soccorso Alpino e Speleologico Toscano e al rapporto di amicizia con Bruno Giovannetti. Non sarà soltanto un momento commemorativo ma anche un’occasione di incontro e di condivisione.