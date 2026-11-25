L’opera ripercorre l’ultimo viaggio missionario dell’apostolo Paolo, da Cesarea a Roma. Intrecciando storia, fede e missione alla scoperta di radici spirituali e paesaggi significativi. Ed offrendo al lettore una guida passo dopo passo lungo un itinerario sia storico sia interiore. Nato da una profonda ispirazione, il volume è il frutto di un attento lavoro di ricerca sul campo che ha portato l’autrice a recarsi tre volte a Roma e una volta a Pozzuoli, luogo in cui Paolo sbarcò nel 61 d.C.