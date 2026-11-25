La presentazione|
In San Cristoforo il libro di Maria Giuliana Serrapede ‘Sulle orme di Paolo: il viaggio da Cesarea a Roma’
L’opera ripercorre l’ultimo viaggio missionario dell’apostolo fra storia, fede e missione. Appuntamento il 4 dicembre alle 17
Venerdì 4 dicembre alle 17 nella chiesa di San Cristoforo Maria Giuliana Serrapede presenta il suo libro Sulle orme di Paolo: il viaggio da Cesarea a Roma (edito 2025), nell’ambito della mostra personale Oltre il buio di Sara Petri.
L’opera ripercorre l’ultimo viaggio missionario dell’apostolo Paolo, da Cesarea a Roma. Intrecciando storia, fede e missione alla scoperta di radici spirituali e paesaggi significativi. Ed offrendo al lettore una guida passo dopo passo lungo un itinerario sia storico sia interiore. Nato da una profonda ispirazione, il volume è il frutto di un attento lavoro di ricerca sul campo che ha portato l’autrice a recarsi tre volte a Roma e una volta a Pozzuoli, luogo in cui Paolo sbarcò nel 61 d.C.
A incoraggiare lo sviluppo di questo progetto, è stata la Chiesa Apostolica. Realtà che ha creduto fin da subito in un percorso di indagine culminato nell’individuazione del luogo preciso in cui l’apostolo rimase prigioniero per due anni in catene. Riuscendo ciò nonostante a convertire un gran numero di persone. Inclusi molti tra i pretoriani incaricati di sorvegliarlo.
La scrittrice Maria Giuliana Serrapede, nata a Massa nel 1957, vive a Lucca da molti anni. Dopo aver insegnato materie letterarie nelle scuole secondarie di secondo grado, ha collaborato per cinque anni come storica dell’arte alla sezione didattica dei musei nazionali di Lucca. Dal 1990 in poi ha organizzato eventi culturali, curato mostre d’arte e partecipato a talk show nell’ambito del Festival d’Europa curato dal Salone dell’Arte e del Restauro di Firenze. Ha inoltre tenuto numerose conferenze pubbliche su tematiche storiche, storico-religiose, artistiche e ha già pubblicato altri due libri.