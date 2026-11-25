Francesco. Assisi e il respiro del sacro nella fotografia di Elio Ciol. Sarà la mostra che verrà presentata nell’auditorium di San Micheletto, a Lucca, venerdì (27 novembre), alle 12. La galleria sarà visitabile dal giorno seguente, il 28 novembre, fino al 6 gennaio 2027, nella sala dell’affresco del Complesso.

Curata da Enrico Stefanelli e introdotta da un testo di Michele Smargiassi, l’esposizione riunisce 59 fotografie di Elio Ciol dedicate ad Assisi e ai luoghi legati alla presenza del Santo. Attraverso uno sguardo che da quasi settant’anni si confronta con la città, il fotografo restituisce la sua atmosfera e la dimensione spirituale dei luoghi, in un racconto fatto di luce, architetture e paesaggi.