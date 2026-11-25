Ci sono mostre che avverti già prima di visitarle l’incanto e l’emozione.

Al Podere La Chiesa a Terricciola (via di Casanova, 66 a), in esposizione fino al 31 dicembre la collettiva d’arte Punti di vista di Michaela Kasparova e Jitka Plchova. Le due artiste e amiche hanno presentato circa una ventina di opere ciascuna all’interno delle due sale espositive della suggestiva struttura moderna guidata da Maurizio Iannantuono e Palma Tonacci.

Siamo stati in terra valderese con interesse e curiosità per visitare l’esposizione. Una giornata baciata dal sole ci ha regalato una vista a dir poco senza respiro sulle vigne circostanti. Anche l’ingresso nel palazzo a pianta poligonale e forma compatta con superfici con forature circolari di diverso diametro, sembrano richiamare interessanti grappoli d’uva. Un qualcosa davvero di forte impatto.

Progettata dall’architetto Andrea Mannocci, la struttura oltre alle aree dedicate alla vinificazione, all’affinamento e alla barriccaia comprende una zona degustazione e spazi espositivi. Il tutto ad hoc per eventi culturali, artistici o musicali. Un ambiente dove prende corpo anche alla massima potenza anche un loro possibile connubio con elementi vinicoli.

Michaela, lucchese d’adozione che festeggia quest’anno i 30 anni da quando è arrivata a Lucca dalla Repubblica Ceca, ce ne aveva parlato qualche mese fa durante una sua esposizione nel centro storico di Lucca. Dandone una prima presentazione a Lucca in Diretta. Ma l’impatto dal vivo ci ha confermato la felice intuizione che vale proprio la pena vedere dal vivo questa mostra. Ricordiamo anche che la stessa esposizione è stata prorogata per altro tempo, rispetto ad un primo periodo iniziale che partiva il 10 maggio e terminava il 30 settembre. In mostra opere delle due artiste più o meno recenti.

Nella prima sala, oltre a diverse grandi opere di entrambe le artiste, sono presenti anche particolarità pittoriche di misura più contenuta. Non manca nemmeno una delle amate guardiane di Kasparova, vere e proprie affascinanti sculture di tessuto. Ma tutto ben integrato, lasciando anche lo spazio ad una vista imperdibile su una parte dei filari di vigne della campagna circostante. O dall’altra parte ad una parte della stessa cantina. Anche nell’altra sala subito a fianco, tutto il mondo affascinante delle due artiste è ben visibile insieme alle particolarità della struttura. Al di sotto del piano rialzato dove si trovano le opere, si possono notare elementi enologici.

In mostra in questa stanza anche dei quadri in tondo che si abbinano bene nelle forme tondeggianti e non solo. Presenti su certi blocchi dei quadri le sensazioni espresse invece che i titoli. Kasparova raffigura molto la folla anche nei quadri che presenta a Terricciola. In mostra la natura umana con diversi soggetti anche nelle più variegate posizioni ispirate a questa tematica.

L’artista si nota come ama giocare con i suoi temi principali. L’oltre di ciò che è rappresentato da lei, è un’altra sua tematica significativa che anche qui è bene valorizzata. Si notano anche richiami a schemi o specchi di vita dell’arte raffigurata sulla tela dall’artista. Jitka, pittrice nativa della Repubblica Ceca, è a Lucca dal 2000. Nel suo percorso è ben visibile la pittura astratta. Ci ha fatto molto piacere tornare a vedere, in mostra, anche diversi suoi dipinti. In questa stessa location, l’artista ha già partecipato in passato ad una collettiva d’arte. Plchova si è dedicata soprattutto alla natura, realizzando i suoi astratti.

L’artista con la sua pittura fa riferimento alla natura del paesaggio. Anche se i suoi lavori esposti, c’è da dire che non sono raffigurati per quello che esistono nel senso vero e proprio. Bensì più come riflessi della memoria. La gestualità sulle tele è libera ma senza automatismo e la pittura collega l’istinto della pittrice alla luce, al sole, al dono del mare e alla natura. Il variegato percorso luminoso del colore, sulla superficie a disposizione, si espande. Donandoci spazi infiniti e pregni di silenzio. È come se l’opera esplorasse liberamente il tempo e il linguaggio dei paesaggi su terra e mare che preserva la memoria. Come se la presenza, in essi, possa fornire un senso di territorialità. Le sue opere sono a metà strada fra vita e sogno.

Fra i quadri esposti nella prima sala, abbiamo notato anche un dipinto dal nome Punti di vista. Che riprende il titolo della mostra. Nata perché ciascuna delle due artiste ha voluto portare e presentare non solo un qualcosa di proprio ma anche un suggestivo quadro fatto a quattro mani. Ricordiamo poi che la mostra è stata interamente allestita dalle due artiste in primavera scorsa, qualche giorno prima dell’inaugurazione. Tante persone hanno già visitato l’esposizione.