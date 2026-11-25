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Natale da favola in dimora storica: a Villa La Principessa debutta ‘Preludio al Natale’
Sabato (28 novembre) e domenica ingresso gratuito dalle 10 alle 19: stand di artigianato, editoria, laboratori per bambini e incontri firmati Lucca Città di Carta
Un mercatino di Natale in una villa storica dalle suggestive ed eleganti atmosfere: a Lucca nasce la prima edizione di Preludio al Natale in programma a Villa La Principessa (via Nuova per Pisa 1919 G) sabato (28 novembre) e domenica. Un evento, a ingresso gratuito, organizzato dall’associazione Lucca Città di Carta Aps in collaborazione con Villa La Principessa che mette insieme l’unicità della location, stand di artigianato di qualità, tanti libri e un’atmosfera natalizia da favola.
Non solo, in programma anche eventi a tema: laboratori per bambini, dalla creazione della letterina di Babbo Natale in italiano e in inglese, ai decori per l’albero e ai bigliettini pop up, ma anche per adulti. E ancora: performance, letture animate come Il Sogno di Ralph, la renna di Babbo Natale, e incontri a tema, come i laboratori di guarnizioni di biscotti tenuto eccezionalmente dalle scrittrici Simona Fruzzetti e Samantha Macchia, l’incontro sulle leggende e tradizioni lucchesi a cura del professor Paolo Fantozzi, la presentazione del nuovo libro di Salvatore Liggeri Cronache dall’Alpe – Una storia di Natale e le magie personalizzate di Matthew X.
Tra gli stand tanti artigiani, hobbisti ed editori tra cui: Associazione Il Gabbiano, il laboratorio artigianale Casa Inverse, Casa Inverse libri, Comunità Ceis, Elena Fornari (hobbista), Emanuela della Rocca con il brand Sessantuno, English Life srl, Il Neonato di Graziella, LaTedeschi, Lucca Città di Carta Aps, Mamì Manifattura Italiana, Mariella Meacci, Narratori del mistero, Natalina Sargentini, Nps Edizioni, Paola Raschioni, Patrizia Tassone, Simona Coppa con il suo brand Simon Trés Jolie, Tralerighe Libri Editore.
“È da alcuni anni che sognavamo di organizzare anche un evento natalizio – spiegano Romina Lombardi e Alessio Del Debbio, direttori di Lucca Città di Carta – perché per noi il Natale non è un momento ‘commerciale’ come tanti ormai sostengono, ma un momento in cui le persone possono davvero soffermarsi a riflettere sulla propria vita e a prendersi un momento vero per se stessi e per stare con gli altri. Gli addobbi, le lucine, i regali, servono a dare Luce a questo momento, a renderlo speciale. Nei nostri eventi inseriamo sempre tanti appuntamenti gratuiti come laboratori, letture, incontri per condividere un tempo di gioia e conoscenza. Inoltre, unire i libri e i prodotti artigianali ci è sembrato un buon modo di mettere insieme cultura, bellezza e made in Italy, il tutto racchiuso nello scrigno meraviglioso che è Villa La Principessa, dove sarà possibile vivere il weekend degustando cioccolata calda, tè e pasticcini o aperitivi in totale relax immersi in un’atmosfera natalizia unica”.
L’evento è a ingresso gratuito dalle 10 alle 19 con ampio parcheggio a disposizione. Il programma è scaricabile su www.luccacittadicarta.it. Per i laboratori e gli eventi è preferibile la prenotazione a eventi@luccacittadicarta.it.
Preludio al Natale è reso possibile grazie al lavoro di: Nati per scrivere, L’Ordinario, Nps Edizioni, Casa Inverse, Casa Inverse Libri, Libreria La Storia Infinita, Studio Lombardi Comunicazione, Villa la Principessa.