Non solo, in programma anche eventi a tema: laboratori per bambini, dalla creazione della letterina di Babbo Natale in italiano e in inglese, ai decori per l’albero e ai bigliettini pop up, ma anche per adulti . E ancora: performance, letture animate come Il Sogno di Ralph, la renna di Babbo Natale, e incontri a tema , come i laboratori di guarnizioni di biscotti tenuto eccezionalmente dalle scrittrici Simona Fruzzetti e Samantha Macchia , l’incontro sulle leggende e tradizioni lucchesi a cura del professor Paolo Fantozzi , la presentazione del nuovo libro di Salvatore Liggeri Cronache dall’Alpe – Una storia di Natale e le magie personalizzate di Matthew X .

“È da alcuni anni che sognavamo di organizzare anche un evento natalizio – spiegano Romina Lombardi e Alessio Del Debbio, direttori di Lucca Città di Carta – perché per noi il Natale non è un momento ‘commerciale’ come tanti ormai sostengono, ma un momento in cui le persone possono davvero soffermarsi a riflettere sulla propria vita e a prendersi un momento vero per se stessi e per stare con gli altri. Gli addobbi, le lucine, i regali, servono a dare Luce a questo momento, a renderlo speciale. Nei nostri eventi inseriamo sempre tanti appuntamenti gratuiti come laboratori, letture, incontri per condividere un tempo di gioia e conoscenza. Inoltre, unire i libri e i prodotti artigianali ci è sembrato un buon modo di mettere insieme cultura, bellezza e made in Italy, il tutto racchiuso nello scrigno meraviglioso che è Villa La Principessa, dove sarà possibile vivere il weekend degustando cioccolata calda, tè e pasticcini o aperitivi in totale relax immersi in un’atmosfera natalizia unica”.