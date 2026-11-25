L'appuntamento|
Per il ‘Preludio al Natale’ Paolo Fantozzi ospite dell’Hotel Villa La Principessa
Domenica (29 novembre) alle 17 l’incontro legato alle storie, alle tradizioni e alle leggende della Lucchesia
Domenica (29 novembre) alle 17 a hotel Villa La Principessa (via Nuova per Pisa, 1616 g) per l’iniziativa Preludio al Natale, ospite il professor Paolo Fantozzi. In programma un incontro legato alle storie, alle tradizioni e alle leggende sul Natale tipiche della Lucchesia.
Il periodo natalizio con le tradizioni invernali locali, appare come sfondo nei suoi racconti dedicati al folklore orale del territorio lucchese. Il professor Fantozzi in alcuni suoi volumi ricostruisce l’atmosfera delle veglie intorno al focolare, durante i mesi più freddi. Nel periodo in cui le famiglie si riunivano per raccontare fiabe e storie di paura.
Fantozzi, 67 anni di San Macario, è da quest’anno un ex insegnante delle scuole medie e superiori lucchesi di lingua e letteratura inglese. Ricercatore e studioso appassionato di racconti e narrazioni dell’antica tradizione e del folklore popolare locale. Ha dedicato gran parte della sua produzione letteraria alla raccolta e alla divulgazione delle tradizioni orali, delle fiabe e delle leggende della provincia di Lucca. Fantozzi è anche conservatore del Museo dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio. Ingresso libero.