Fantozzi, 67 anni di San Macario, è da quest’anno un ex insegnante delle scuole medie e superiori lucchesi di lingua e letteratura inglese. Ricercatore e studioso appassionato di racconti e narrazioni dell’antica tradizione e del folklore popolare locale. Ha dedicato gran parte della sua produzione letteraria alla raccolta e alla divulgazione delle tradizioni orali, delle fiabe e delle leggende della provincia di Lucca. Fantozzi è anche conservatore del Museo dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio. Ingresso libero.