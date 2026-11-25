La sezione Mauro Fedi dell’Istituto Storico Lucchese di Ponte a Moriano del direttore Augusto Mattei e del socio storico Daniele Maffei ha organizzato la seconda mostra, curata da Paolo Moriconi, dal titolo Ponte a Moriano dai primi anni del ‘900 ad oggi che si terrà nella sede della Croce Verde in Via Volpi a Ponte a Moriano da sabato 28 novembre a martedì 1 dicembre.

Lo scopo fondamentale di questa mostra fotografica consiste nel rievocare e mettere in evidenza le caratteristiche storiche, socio economiche e ambientali di Ponte a Moriano, che sono particolari rispetto al resto della piana lucchese, e che non devono essere dimenticate e perdute, ma riproposte e fatte conoscere alle nuove generazioni.

Nelle foto esposte emergono, oltre a episodi di vita di comunità, ritratti e immagini di personaggi caratteristici di un tempo passato. Qualcuno può rivedersi da giovane, qualcuno può riconoscere persone, parenti, amici di un tempo passato, che ha dimostrato di essere una comunità attiva, laboriosa e dialogante.

In queste fotografie sono soprattutto fissate nel tempo le bellezze di questo territorio: con il fiume che lo attraversa, le colline che lo caratterizzano, i boschi e le aree verdi coltivate, le varie pievi, le chiese e le ville che ci circondano che richiamano ad un passato ancora più lontano, ma che è tuttavia presente nel cuore di questi abitanti.

La mostra verrà inaugurata sabato 28 novembre alle 18 e, a seguire, la professoressa Laura Giambastiani parlerà di Presentazione delle ricerche storiche dei nostri paesi. Domenica 29 alle 16,30 il professore Alessio Pisani interverrà su Evoluzioni storiche ed artistiche delle chiese della zona. Martedì 1 dicembre invece, alle 16 intervento dell’ingegnere Lorenzo Fontana su Dietro l’acqua che scorre: Il lavoro quotidiano del Consorzio di Bonifica nel Morianese.