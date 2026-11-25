Un libro polifonico e fluviale, generazionale e politico. Di cosa siamo capaci, edito da La nave di Teseo nel 2025, è il romanzo di Sebastiano Mondadori, che la Società dei lettori – Amici di Francesca Duranti ha selezionato per l’edizione 2026-2027 del Premio dei Lettori Lucca-Roma, realizzato grazie al sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Lucca, e che presenta venerdì (27 novembre), alle 18, alla libreria Feltrinelli di Lucca, introdotto da Alfonso Maurizio Iacono, docente di teoria e storia dei sistemi filosofici all’Università di Pisa.

“Un libro polifonico e fluviale, capace di tenere insieme il generazionale e il politico, l’indagine psicologica e familiare, la riflessione sul tempo e sulla memoria, su utopia e disincanto, con uno stile che alterna lirismo, ironia, affondi intellettuali e slanci sensuali”. Così Stefano Zangrando ne scrive su Il Manifesto.

L’autore incontrerà il pubblico per parlare dell’opera, dove una madre e una figlia, invasate d’amore, libri e politica, affrontano le rispettive gioventù, l’una nel Grande Bivacco del 1968 in una tenuta in Toscana dove si progettava di cambiare il mondo, l’altra in giro per l’Europa in interrail nel 1993, pochi mesi prima che l’Italia cambiasse.

Sospese tra la vita come accade e i ricordi con cui la inseguiranno, Adele e Nina si perdono e si ritrovano lungo cinquant’anni di storia italiana. Sono tanti, tantissimi i loro compagni di strada, gli amici e gli amanti di questa commedia mancata, o meglio rovesciata: dal desiderio alla nostalgia, giusto in tempo per vedere di cosa siamo capaci quando la vita ci mette alla prova.

Sebastiano Mondadori (Milano, 1970), vive in Toscana. insegna scrittura creativa da oltre vent’anni, all’università e nei corsi organizzati dalla sua Scuola di scrittura Barnabooth. Ha scritto dodici romanzi, da Gli anni incompiuti (Marsilio, 2001) a Di cosa siamo capaci (La Nave di Teseo, 2025), il saggio intervista La commedia umana. Conversazioni con Mario Monicelli (il Saggiatore, 2005), il memoir Verità di famiglia. Riscrivendo la storia di Alberto Mondadori (La Nave di Teseo, 2022, vincitore del Premio della Società dei Lettori di Lucca), la raccolta poetica I decaloghi spezzati (Stampa 2009, 2021). Il libro è in vendita alle librerie Feltrinelli e Fuori Porta di Lucca.

Il Premio dei Lettori è un premio letterario istituito a Lucca nel 1988 dalla Società lucchese dei lettori, fondato da Francesca Duranti e Antonio Dini, e destinato alla migliore opera di narrativa presentata nel corso dell’anno sociale nell’ambito delle iniziative dell’associazione. Le attività dell’associazione sono aperti a tutti e l’ingresso è libero.