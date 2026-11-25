Domani (26 novembre) alle 21 il Museo italiano dell’immaginario folklorico della frazione di San Michele a Piazza al Serchio per la serie di eventi Giovedì al Museo, secondo appuntamento con l’approfondimento sulla fiaba. Che rappresenta la novità di questa annualità.

I narratori daranno voce alla fiaba scelta dal pubblico. Si tratta di Rosmarina. Seguirà il commento di Paola Biato, educatrice e ideatrice del metodo Metafiabe. Verranno raccontate due versioni italiane della fiaba che gli studiosi riconducono allo schema denominato La fanciulla fiore, di cui si conoscono varianti in tutta Europa. Rosmarina dalla pagina di Pitrè, narrata da Michele Neri, e La Mortella, presente nel Pentamerone di Giambattista Basile narrata da Angela Villa. Una terza versione, Mela raccolta a Firenze, resterà sul tavolo come termine di confronto per capire quali elementi hanno in comune le tre storie e quali, invece, variano.

Al termine, Biato fornirà agli ascoltatori una chiave di lettura che tiene insieme tre livelli. La fiaba come strumento pedagogico, come paesaggio archetipico e come esperienza immaginale. È questo un racconto che mette in scena la trasformazione. Un qualcosa di vivo e prezioso attraversa una prova, incontra l’alterità e cerca una forma nuova per manifestarsi.

Biato, classe 1962 nata ad Atene, è operatrice per l’infanzia, educatrice, counselor olistica, costellatrice familiare e ideatrice del metodo Metafiabe. Si è trasferita con la famiglia a Latina e poi a Salerno, vivendo per un breve periodo anche a Parigi e Barcellona dopo gli studi. Si forma tra il 1990 e il 2004.