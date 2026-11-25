Un Auditorium di San Romano gremito, una grande partecipazione della città e, soprattutto, un risultato concreto: il pozzo dedicato alla memoria di Nicola Landi sarà realizzato.

Il concerto benefico Un pozzo per Nicola, svoltosi domenica 22 novembre, ha infatti permesso di raggiungere l’obiettivo della raccolta fondi destinata, attraverso Fondazione Butterfly Ets, al progetto di riabilitazione del pozzo della scuola di Azzera, nel villaggio di Debre Mihret, in Tigray. La struttura serve una scuola frequentata da 990 alunni, oltre alla comunità circostante.

L’iniziativa è nata dal ricordo di Nicola Landi, compagno di liceo e amico del pianista lucchese Fabrizio Datteri, scomparso nell’agosto 2025 dopo una vita segnata da fragilità spesso difficili da riconoscere e comprendere.

Da una storia personale è nato così un progetto capace di coinvolgere associazioni, istituzioni, artisti e cittadini intorno a un tema che va oltre il singolo ricordo: quello della fragilità in una società complessa, veloce e competitiva, e della necessità di trasformare l’attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà in relazioni, partecipazione e gesti concreti. Il risultato raggiunto assume proprio per questo un valore fortemente simbolico: dal ricordo di una fragilità nasce oggi un gesto di speranza e di vita, destinato a garantire acqua a una scuola e a una comunità.

Il progetto, ideato da Fabrizio Datteri e coordinato da Musicalia Aps – Oltremusica, è stato realizzato attraverso una vasta rete di collaborazioni. Orchestra Toscana Classica ha partecipato come coorganizzatrice, inserendo l’evento nella propria rassegna Lucca e gli organi di Puccini. Il concerto è stato inoltre accolto, grazie all’Associazione QuattroQuArti diretta da Lucia Pacini, nel progetto Affido Culturale per il Benessere della Persona, gestito dalla stessa associazione e che ha visto partecipi alcuni dei propri allievi e insegnanti, progetto sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Determinante anche la partecipazione del Lions Club Lucca Host, che ha sostenuto in maniera sostanziale il progetto e contribuito alla sensibilizzazione e alla raccolta fondi.

Presente alla serata anche Claudio Maneri, presidente di Fondazione Butterfly Ets, che ha illustrato il significato dell’intervento in Tigray e il lavoro svolto dalla Fondazione. All’evento ha preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, anche l’assessora Simone Testaferrata. Il Comune di Lucca aveva contribuito concretamente all’iniziativa concedendo l’utilizzo dell’Auditorium di San Romano.

La serata ha voluto evitare ogni carattere di commemorazione malinconica. Il programma musicale è stato costruito invece intorno al gioco, alla fantasia, alla memoria e alla vitalità, con Il Carnevale degli animali di Camille Saint-Saëns, la Sinfonia dei giocattoli, Due Tramonti di Ludovico Einaudi e Viva la Vida dei Coldplay.

Sul palco l’Orchestra Toscana Classica, diretta dal maestro Giuseppe Lanzetta, con Fabrizio Datteri e Nadia Lencioni ai pianoforti e la partecipazione dei giovani coinvolti da QuattroQuArti. A dare continuità all’intero percorso musicale è stata l’attrice Simona Generali, che attraverso testi scelti e interpretati appositamente per la serata ha costruito un filo narrativo tra leggerezza, fragilità, memoria e speranza.

Particolarmente apprezzate anche le tavole originali realizzate dalla giovane illustratrice lucchese Emma Datteri, ispirate al Carnevale degli animali. Le opere, proiettate durante l’esecuzione, sono state successivamente estratte a sorte e assegnate al pubblico. Le immagini dedicate all’attività di Fondazione Butterfly e ai luoghi nei quali opera sono state selezionate e curate da Pier Dario Marzi, contribuendo a creare un ulteriore dialogo fra musica, immagini e finalità solidale.

Fra gli amici di Nicola presenti alla serata anche Glauco Magnelli, dal quale era nata inizialmente l’idea di dedicare alla sua memoria un pozzo in Africa: intuizione che, attraverso l’incontro con Musicalia e con le diverse realtà coinvolte, si è progressivamente trasformata nel progetto realizzato a San Romano.

Fondamentale, infine, la risposta del pubblico: non soltanto le numerose persone che hanno riempito l’Auditorium, ma anche quanti hanno scelto di contribuire alla raccolta pur non potendo partecipare personalmente alla manifestazione. Gli artisti hanno offerto gratuitamente la propria partecipazione e i principali costi della manifestazione sono stati sostenuti dalla rete degli organizzatori e dei partner, con l’obiettivo di destinare alla finalità benefica la quota più ampia possibile delle donazioni.