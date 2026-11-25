tra le righe|
Un viaggio di stella in stella: a Villa Argentina il romanzo fantastico di Eric de Martini
Nuovo appuntamento per la rassegna ‘Libri in villa’ martedì 1 dicembre alle 16,30
Nuovo appuntamento con Libri in Villa, la rassegna della Provincia di Lucca dedicata agli incontri con gli autori e alle presentazioni editoriali che si svolge a Villa Argentina.
Martedì 1 dicembre, alle 16,30, nella Sala Parenti della dimora storica di Viareggio, sarà presentato il libro Sognando la faccia nascosta della Luna di Eric de Martini (ed. Albatros) che ne dialogherà con Lorella Sanelli.
Al centro del racconto c’è Leo, tredici anni e un sogno che custodisce senza avere il coraggio di confessarlo a nessuno: raggiungere la Luna, quella nascosta, un luogo in cui non esistono odio né solitudine. Quando una lucciola parlante gli rivela che ogni sogno può trasformarsi in un cammino, il ragazzo decide di intraprendere un viaggio straordinario, arrampicandosi di stella in stella con una sacchetta di juta pronta ad accogliere tutto ciò che incontrerà lungo il percorso. Il suo sarà un viaggio popolato da incontri inattesi e figure sorprendenti: il cinismo di chi ha smesso di credere, la voce di un padre perduto tra le violette, una ragazza che canta per attraversare le tenebre, una balena capace di ascoltare in silenzio e una scalinata composta di ricordi da accettare uno alla volta. Un percorso nel quale la dimensione fantastica si intreccia con emozioni, esperienze e scoperte, accompagnando il protagonista verso una maggiore consapevolezza di sé e del mondo.
Eric de Martini è lo pseudonimo di Federico Murazzi, nato il 12 marzo 1984. Artista eclettico e poliedrico, si dedica alla scrittura, alla produzione musicale e alla creazione di contenuti digitali, muovendosi tra linguaggi e ambiti creativi differenti. La sua attività è guidata dalla fantasia e dalla capacità di trasformare le proprie idee in progetti artistici.
L’incontro è a ingresso libero fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Per informazioni: 0584/1647600, info@villaargentinaviareggio.it.