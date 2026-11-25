Al centro del racconto c’è Leo, tredici anni e un sogno che custodisce senza avere il coraggio di confessarlo a nessuno: raggiungere la Luna, quella nascosta, un luogo in cui non esistono odio né solitudine. Quando una lucciola parlante gli rivela che ogni sogno può trasformarsi in un cammino, il ragazzo decide di intraprendere un viaggio straordinario, arrampicandosi di stella in stella con una sacchetta di juta pronta ad accogliere tutto ciò che incontrerà lungo il percorso. Il suo sarà un viaggio popolato da incontri inattesi e figure sorprendenti: il cinismo di chi ha smesso di credere, la voce di un padre perduto tra le violette, una ragazza che canta per attraversare le tenebre, una balena capace di ascoltare in silenzio e una scalinata composta di ricordi da accettare uno alla volta. Un percorso nel quale la dimensione fantastica si intreccia con emozioni, esperienze e scoperte, accompagnando il protagonista verso una maggiore consapevolezza di sé e del mondo.