Sarà la Vineria Santa Goccia di Lucca, martedì (1 dicembre) alle 18,30, a ospitare la presentazione di Osterie d’Italia 2027, la guida di Slow Food Editore dedicata alla cucina di osteria. L’incontro è promosso dalla Condotta Slow Food Lucca, Compitese e Orti Lucchesi e si terrà alla presenza del curatore regionale Gian Marco Mazzanti.

Protagoniste della serata saranno le otto osterie della Piana di Lucca segnalate nella nuova edizione: Locanda Buatino, Trattoria da Gigi, osteria dal Manzo, osteria di Meati e Mecenate a Lucca, il ristorante Erasmo a Ponte a Moriano, l’osteria di Lammari a Capannori e la locanda agricola Posapiano a Montecarlo. Nella Guida figura anche la stessa Vineria Santa Goccia, inserita tra i locali della sezione Locale quotidiano.

A raccontare la guida saranno gli osti, i lettori che la consultano per scegliere dove sedersi a tavola e i produttori locali, i cui prodotti vengono utilizzati nelle cucine segnalate.

La cena a 16 mani al Ristorante Mecenate

La serata proseguirà al Ristorante Mecenate, in via del Fosso, con una cena a 16 mani che riunisce le otto osterie in Guida. Ciascuna proporrà un piatto e il menu avrà come filo conduttore i prodotti dell’Arca del Gusto, il catalogo con cui Slow Food censisce i sapori a rischio di scomparsa.

Gli antipasti saranno affidati all’Osteria dal Manzo, con un crostone di pane di patate della Garfagnana, Presidio Slow Food, con cavolo braschetta e matti, e all’Osteria di Lammari, che servirà il fagiolo cannellino di San Ginese con aringa affumicata e olio extravergine nuovo. Seguiranno i primi: la farinata con cavolo braschetta e farina di formenton otto file della Garfagnana del Ristorante Erasmo e i tordelli al ragù di razza bovina garfagnina della Trattoria da Gigi.

Per i secondi, Mecenate proporrà uno spezzatino di carne bovina della Garfagnana con cavolo braschetta e l’Osteria di Meati una rosticciana in umido con olive e polenta di formenton otto file. La cena si chiuderà con il buccellato e crema inglese della Locanda Agricola Posapiano e con un dolce a base di biroldo della Garfagnana preparato dalla Locanda Buatino.

I piatti saranno accompagnati da vini sfusi di aziende lucchesi selezionati da Fabio Pracchia, Santa Goccia.