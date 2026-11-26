Lunedì (30 novembre) alle 18, nella Sala convegni Vincenzo Da Massa Carrara in via San Micheletto 3 a Lucca, si terrà la lectio magistralis di Lucetta Scaraffia intitolata Francesco e Chiara, nono appuntamento del ciclo di conferenze organizzate dalla Fondazione Ragghianti con la partecipazione di studiosi di rilevanza internazionale.

Introdotto dal direttore Paolo Bolpagni, l’incontro, che segue a quelli tenuti da Gigetta Dalli Regoli, Carlo Sisi, Marco Collareta, Luca Massimo Barbero, Lucia Tongiorgi Tomasi, Barbara Paltenghi Malacrida, Ugo Volli e Bożena Anna Kowalczyk (le cui registrazioni sono visibili nel canale YouTube della Fondazione), sarà a ingresso libero, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Come scrive Lucetta Scaraffia, Francesco d’Assisi costituisce un personaggio anomalo nella storia della Chiesa, una sorta di esempio irripetibile di imitatio Christi, ma la sua storia è comunque iscritta nelle vicende del tempo. Un’epoca di fervide innovazioni economiche e politiche, con importanti risvolti sociali: i due capisaldi della progettualità del santo, cioè la nuda povertà e il nuovo rapporto con le donne, erano condivisi da altri gruppi cristiani che ebbero poi diversi esiti – come i valdesi –, e soprattutto con le donne che cercavano nuove vie per vivere la loro vocazione religiosa nelle città comunali. In questa temperie s’iscrive il rapporto di Francesco con Chiara, la sua seguace più fedele, e con le molte donne che lo seguirono e che lui riconobbe come amiche, oggetto specifico della lectio magistralis, che s’inserisce nel programma promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in occasione degli ottocento anni dalla morte del santo di Assisi.

Lucetta Scaraffia è una figura di spicco nel panorama culturale italiano. Storica e giornalista, ha insegnato Storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma ed è stata professore invitato alla Sorbona di Parigi. Ha collaborato e collabora con differenti quotidiani, tra cui Avvenire, Il Foglio, il Corriere della Sera e La Stampa. Nel 2017, per la sua attività di storica e di giornalista, ha ricevuto dal presidente della Repubblica francese le insegne della Legion d’onore.