A cento anni dai funerali di Giacomo Puccini a Torre del Lago, riemergono dall’archivio della Villa Museo le immagini inedite di quel momento storico. Una pellicola, recentemente ritrovata e restaurata, documenta l’arrivo in treno del feretro del compositore, la folla radunata davanti alla chiesa del paese e il corteo funebre verso la dimora sul lago di Massaciuccoli. Il filmato sarà presentato in prima visione sabato (28 novembre), al termine del convegno Case d’artista, organizzato per celebrare il centenario della nascita della Casa Museo.

Giacomo Puccini ebbe tre cerimonie funebri: a Bruxelles e a Milano nel 1924, anno della sua morte, e a Torre del Lago nel 1926. L’ultima si svolse il 29 novembre, a due anni esatti dalla scomparsa del compositore, le cui spoglie furono deposte nel mausoleo allestito all’interno della villa.

Fino a poche settimane fa il racconto di quella giornata era affidato ad articoli di giornale, testimonianze, lettere e fotografie dell’epoca. La scoperta nell’archivio della Villa Museo, dove sono conservate anche pellicole più recenti legate alla vita del figlio Antonio e della nipote Simonetta Puccini, restituisce ora una testimonianza cinematografica di eccezionale valore documentario.

Si tratta di una pellicola invertibile da 16 millimetri, restaurata dal laboratorio L’immagine ritrovata di Bologna e temporaneamente depositata alla Fondazione Cineteca di Bologna. Le immagini mostrano la straordinaria partecipazione popolare al ritorno del compositore nel paese in cui aveva scelto di vivere.

Nonostante l’assenza di comunicazioni ufficiali sull’orario di arrivo della salma, già dalla mattina del 28 novembre 1926 gli abitanti di Torre del Lago si erano spontaneamente radunati alla stazione per rendere omaggio non soltanto al celebre musicista, ma anche all’amico, al compagno di caccia, a una figura profondamente legata alla vita della comunità. Lungo il percorso del feretro erano stati sistemati fiori e drappi colorati, mentre una folla imponente per un piccolo paese di campagna accompagnava Puccini nel suo ultimo viaggio verso casa.

“I funerali di Puccini a Torre del Lago segnano un momento unico nella storia del nostro territorio – commenta Giovanni Godi, presidente della Fondazione Simonetta Puccini – la villa che lo aveva accolto in vita diventa il luogo del suo ultimo riposo, trasformandosi in un mausoleo e in uno spazio di memoria. Restituire oggi queste immagini significa valorizzare una testimonianza preziosa e rinnovare il legame profondo tra il maestro, la sua casa e la comunità che continua a custodirne l’eredità”.

Proprio al 29 novembre 1926 si fa risalire la nascita del museo, fortemente voluto dal figlio del compositore, Antonio. Le celebrazioni del centenario entreranno nel vivo domani e sabato (27 e 28 novembre) con il convegno Case d’artista, occasione di confronto sul valore, sulla tutela e sul futuro delle dimore che custodiscono l’identità e l’eredità dei grandi protagonisti della cultura.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Viareggio, Icom Italia (Consiglio internazionale dei musei) e Centro studi Giacomo Puccini, in collaborazione con la Fondazione Cineteca di Bologna.