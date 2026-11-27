Mercoledì 2 dicembre la Compagnia dell’Aschera porterà in scena ‘O ma’ che te deve dì?’, primo appuntamento di un progetto che unisce tradizioni popolari, musica e teatro per il benessere di anziani e caregiver in Garfagnana

Mercoledì 2 dicembre, alle 16,30, la Compagnia dell’Aschera Aps di Villa Collemandina metterà in scena O ma’ che te deve dì?, rappresentazione teatrale in dialetto corfinese, presso la Casa Famiglia di Corfino.

Si tratta del primo evento del progetto Radici in Scena: memorie teatrali e armonie di comunità per il benessere degli anziani e dei caregiver, ideato e curato dalla stessa Compagnia, che unisce teatro dialettale, musica dal vivo e tradizioni popolari della Garfagnana per il benessere degli anziani e dei caregiver.

L’iniziativa rientra nel più ampio progetto Paesaggi Culturali. Coltivare benessere in Garfagnana promosso dall’Unione Comuni Garfagnana, in quanto soggetto beneficiario, e realizzato con fondi europei nell’ambito del FSE+ 2021-27 all’interno della Strategia Nazionale delle Aree Interne.

Radici di Scena fa parte degli 11 progetti presentati dalle Associazioni culturali della Garfagnana alle quali sono state assegnate, complessivamente, 50 mila euro di risorse stanziate dal bando Call for Ideas – prima linea di intervento di Paesaggi Culturali – al termine del percorso di accompagnamento propedeutico all’accesso al bando.

“Dopo il grande lavoro di progettazione – dichiara la presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Raffaella Mariani – si entra ora, con questo primo evento a cura della Compagnia dell’Aschera, nella fase di messa a terra delle iniziative di welfare culturale ideate dalle nostre Associazioni. Gli altri progetti prenderanno vita nei prossimi mesi e sono tutti accomunati dalla volontà di coprire il territorio garfagnino in maniera diffusa, raggiungendo anche le aree più remote, promuovendo l’inclusione e lo scambio intergenerazionale con particolare attenzione agli anziani, ai giovani e ai soggetti con disabilità”.

Il progetto Paesaggi Culturali, nel suo complesso, mette a disposizione 178 mila euro per il sostegno ai soggetti impegnati nell’erogazione di attività di interesse generale e di utilità sociale, al fine di potenziare la diffusione dei servizi alla comunità, contrastare le disuguaglianze di salute e di coesione sociale per la facilitazione all’accesso e allo sviluppo di capitale sociale individuale e di comunità locale e includere persone con disabilità anche gravi e in condizioni di marginalizzazione o svantaggio.