Gli appuntamenti|
Amici di Enrico Pea, non solo ‘Lunedì della cultura’: l’associazione si fa in tre per iniziare dicembre
Dalla conferenza di Paolo Razzuoli su Beethoven a Dante in aula magna del Machiavelli fino all’enciclica di Papa Leone
Per il ciclo I Lunedì della cultura, il 30 novembre, alle 17, nella sala dell’Antica Armeria, a Palazzo Ducale, Paolo Razzuoli terrà una conferenza dal titolo Ludwig van Beethoven: il titano che cambiò la musica per sempre.
Mercoledì (2 dicembre) alle 15, nell’aula magna del liceo classico Machiavelli, si svolgerà un incontro sul tema Lucca e la Toscana Occidentale al tempo di Dante: fonti d’archivio e storia letteraria. L’evento, annullato il 12 novembre scorso per l’allerta meteo, è organizzato dal gruppo lucchese del Laboratorio ipermediale dantesco dell’università di Pisa in collaborazione con varie realtà culturali del territorio. Interverranno Alberto Casadei, Elisa Orsi, Matteo Cambi e Margherita Paoli.
Infine giovedì (3 dicembre) alle 17, nella sala dell’Antica Armeria, a Palazzo Ducale, Fabiano D’Arrigo affronterà il tema L’enciclica ‘Magnifica Humanitas’ e la dottrina sociale della Chiesa.