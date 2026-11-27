Mercoledì (2 dicembre) alle 15, nell’aula magna del liceo classico Machiavelli, si svolgerà un incontro sul tema Lucca e la Toscana Occidentale al tempo di Dante: fonti d’archivio e storia letteraria. L’evento, annullato il 12 novembre scorso per l’allerta meteo, è organizzato dal gruppo lucchese del Laboratorio ipermediale dantesco dell’università di Pisa in collaborazione con varie realtà culturali del territorio. Interverranno Alberto Casadei, Elisa Orsi, Matteo Cambi e Margherita Paoli.