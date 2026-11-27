Bernabò Home Gallery apre ufficialmente le sue porte a Lucca.

Prende vita una nuova casa per l’arte moderna e contemporanea nel cuore della città. Sabato 12 dicembre alle 18, dopo l’apertura durante i giorni dell’ultima edizione di Lucca Comics & Games, si inaugura la sede di via Santa Croce 65 nel cuore del centro storico.

A Lucca, Bernabò Home Gallery avrà luogo all’interno dello storico Palazzo Penitesi, le cui sale cinquecentesche sono state recentemente restaurate. Un nuovo capitolo quindi nel percorso della galleria lombarda tra ricerca artistica, cultura e passione per il bello. Fondata da Laura Piangerelli nel 2017 a Trezzo sull’Adda, ha come obiettivo di promuovere e valorizzare artisti e linguaggi espressivi. Attraversando l’arte moderna e contemporanea. Con un percorso espositivo che accosta opere del secondo Novecento alla ricerca dei giorni nostri. Nelle sale di Palazzo Penitesi sarà possibile osservare da vicino i lavori selezionati per l’evento inaugurale. Potendo anche cogliere, passando dall’uno all’altro, differenze di scala, di materia e linguaggio.

Il concetto di Home Gallery è al centro dell’identità della galleria. Uno spazio che supera la tradizionale dimensione espositiva per proporre un rapporto più diretto, autentico e personale con le opere. L’arte non è quindi soltanto qualcosa da osservare. Ma diventa un’esperienza da vivere, capace di entrare in relazione con le persone e con i loro ambienti intimi e quotidiani. Dopo l’approdo in Toscana nel 2022, con l’apertura fino al 2025 di una prima sede a Barga, Bernabò Home Gallery sceglie oggi Lucca per ampliare il proprio progetto e consolidare la propria presenza in un territorio dalla straordinaria tradizione artistica e culturale.

La scelta della città non è casuale. Lucca rappresenta un contesto particolarmente stimolante per un progetto che riconosce nell’arte un elemento di dialogo, crescita e valorizzazione del territorio. Si tratta di un luogo che spazia dal punto di vista delle proposte artistiche. Ma anche dal punto di vista del pubblico dei collezionisti. Da un contesto locale ad uno sguardo internazionale.

Bernabò Home Gallery rimarrà aperta a Lucca in orario martedì-domenica 10,30-19,30. Laura Piangerelli insieme a suo figlio Alfredo Provinciali, 31 anni, ha fortemente voluto Bernabò Home Gallery nel cuore di Lucca. Insieme con loro, lavorerà a Lucca anche Sara Bello che è la direttrice della nuova galleria lucchese.