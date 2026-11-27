Cultura e Spettacoli

Ospite d’onore della serata la soprano di fama internazionale Alida Berti. La direzione artistica è affidata a Silvano Pieruccini

L’organo che Giacomo Puccini suonava da ragazzo torna protagonista di una serata dedicata alla musica del maestro, dalle composizioni giovanili fino a Turandot, di cui quest’anno ricorre il centenario della prima rappresentazione. Venerdì prossimo (4 dicembre) alle 21,15, nella chiesa parrocchiale di Mutigliano, si terrà il concerto InCanto pucciniano – Giacomo Puccini dagli esordi a Turandot, un appuntamento che intreccia il repertorio operistico con la riscoperta della produzione organistica del compositore lucchese.

L’iniziativa è organizzata dalla parrocchia di Mutigliano in collaborazione con il Gruppo corale Santa Felicita, con il contributo del Comune di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la collaborazione tecnica del Teatro del Giglio.

Protagonista della serata sarà l’organista di fama internazionale Andrea Vannucchi, che eseguirà alcune delle composizioni risalenti agli anni compresi tra il 1870 e il 1880, quando Puccini, ancora studente a Lucca, prestava servizio come organista in diverse chiese della Lucchesia, in particolare a Mutigliano, dove dirigeva anche il coro. A quel periodo risalgono circa sessanta brani organistici ritrovati in tempi recenti: sonate, versetti e marce destinati prevalentemente all’accompagnamento liturgico, alcuni dei quali composti proprio per lo strumento conservato nella chiesa parrocchiale.

Ospite d’onore del concerto sarà la soprano di fama internazionale Alida Berti, affiancata dalla giovane soprano Gioia Pucci, sua allieva. Completa il cast il Coro Mosaico, fondato e diretto dal maestro Silvano Pieruccini, al quale è affidata anche la direzione artistica dell’appuntamento.

Particolare significato per la comunità di Mutigliano riveste l’esecuzione dell’Ecce sacerdos magnus, brevissima composizione pucciniana di appena quattro battute, ritrovata dall’avvocato Carlo Delle Sedie e successivamente entrata nel catalogo delle opere del maestro. Il brano sarà proposto nella versione elaborata da Pieruccini, che ha sviluppato il tema originale nella forma di un mottetto, riprendendo altri motivi pucciniani, in particolare dalla Messa di Gloria.

Ampio spazio sarà riservato al repertorio operistico. Da Madama Butterfly sarà eseguito il celebre Coro a bocca chiusa, mentre da Suor Angelica saranno proposti la scena iniziale, con il coro delle monache che intonano l’Ave Maria, e l’aria Senza mamma. L’opera, ambientata in un monastero femminile, richiama anche il legame del compositore con la sorella Iginia, monaca nel monastero di Vicopelago.

Nel centenario della prima rappresentazione di Turandot, andata in scena postuma il 25 aprile 1926, saranno inoltre eseguite due delle arie più celebri affidate al personaggio di Liù: Signore, ascolta! e Tu che di gel sei cinta. Quest’ultima appartiene alle pagine dell’opera composte da Puccini nell’ultimo periodo della sua vita e presenta richiami alla melodia gregoriana dell’Ave Maria.

Il programma renderà omaggio anche a San Francesco, nell’anno dell’ottavo centenario della morte e a cento anni dalla collocazione del monumento realizzato dallo scultore Angeloni sul piazzale della chiesa di Mutigliano. Per l’occasione sarà eseguito Fratello sole, sorella luna, in una versione per soli e coro elaborata da Pieruccini.