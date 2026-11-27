L'esposizione|
Dall’11 dicembre in San Cristoforo la mostra di pittura ‘Confini mobili’ di Paola Mattei
In concomitanza con il vernissage della mostra si terrà un concerto per pianoforte a cura della pianista Giulia Santabarbara
Venerdì 11 dicembre alle 16 nella chiesa di San Cristoforo (via Fillungo, 1), si inaugura la mostra di pittura Confini mobili di Paola Mattei. In programma in concomitanza con il vernissage della mostra, un concerto per pianoforte a cura della pianista Giulia Santabarbara. Previste musiche di Beethoven, Chopin e Ravel.
Mattei è una pittrice e artista di Lucca. È socia attiva della sezione lucchese dell’Ucai, con cui partecipa regolarmente a rassegne locali e nazionali. A Lucca ha esposto in diverse collettive e mostre. A livello nazionale, nel 2025 ha rappresentato la sezione Ucai Lucca nella sezione Pittura alla mostra La Speranza organizzata a Roma a Palazzo Maffei Marescotti, in occasione del Giubileo degli artisti.
Ospite della mostra Armando Scaramucci. Scaramucci, classe 1941, vive e lavora a Pieve Santo Stefano nella Tenuta di Forci. Ha iniziato a dipingere alla fine degli anni ’60. Inoltre ha avviato il suo percorso espositivo documentato a Lucca nel 1986. Portando avanti la propria ricerca artistica tra le colline lucchesi della Tenuta di Forci. Qui infatti a partire dal 1975, ha affiancato Diamantina Scola-Camerini nella cura e nella gestione della tenuta. Conciliando tradizione agricola e vita culturale.
La mostra rimarrà visitabile fino al 21 dicembre tutti i giorni in orario 10-12 e 16-18. Ingresso libero.