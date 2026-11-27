Mattei è una pittrice e artista di Lucca. È socia attiva della sezione lucchese dell’Ucai, con cui partecipa regolarmente a rassegne locali e nazionali. A Lucca ha esposto in diverse collettive e mostre. A livello nazionale, nel 2025 ha rappresentato la sezione Ucai Lucca nella sezione Pittura alla mostra La Speranza organizzata a Roma a Palazzo Maffei Marescotti, in occasione del Giubileo degli artisti.