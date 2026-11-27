L'appuntamento|
I beni culturali nell’epoca della globalizzazione e dell’IA: il rettore di Imt apre l’anno dell’Accademia lucchese di scienze, lettere e arti
Lorenzo Casini terrà la prolusione mercoledì (2 dicembre) alle 17 nella sede di Palazzo Pretorio in via Vittorio Veneto
In occasione dell’apertura dell’anno accademico 2026-2027 dell’Accademia lucchese di scienze, lettere e arti, il professor Lorenzo Casini, rettore della Scuola Imt Alti Studi di Lucca, terrà la prolusione sul tema Il patrimonio culturale e i suoi dilemmi.
L’evento, aperto al pubblico, è previsto per mercoledì (2 dicembre) alle 17, nella sede dell’Accademia lucchese di Scienze, lettere e arti, in via Veneto 1 a Palazzo Pretorio.
La prolusione avrà per oggetto lo statuto dei beni culturali nell’epoca della globalizzazione e dell’intelligenza artificiale, illustrando con numerosi esempi le caratteristiche del patrimonio, sia materiale che immateriale, le differenze tra gestione pubblica e proprietà privata, tra tutela e valorizzazione, tra diritto nazionale e diritto internazionale.
Verranno analizzate le principali criticità connesse all’uso, alla circolazione e alla conservazione del patrimonio culturale, veri e propri dilemmi di questa nostra epoca, alla cui soluzione è chiamata l’intera comunità internazionale.