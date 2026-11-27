Oggi (27 novembre) Photolux ha presentato la mostra Francesco. Assisi e il respiro del sacro nella fotografia di Elio Ciol. Una rappresentazione intima della città di San Francesco, Assisi, restituita tramite il sapiente uso della macchina fotografica di Elio Ciol. Un magnifico utilizzo della luce e del bianco e nero, che restituiscono allo sguardo un’atmosfera sacra e eterna. L’esposizione è visitabile nella Sala dell’Affresco del Complesso di San Micheletto in Via Elisa 8.

Curata da Enrico Stefanelli e accompagnata da un testo introduttivo di Michele Smargiassi, l’esposizione è inserita nella rassegna promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Francesco. Ottocento anni dopo: pensiero, storia, poesia e musica ed è realizzata con il patrocinio della Regione Toscana e della Provincia di Lucca.

La mostra propone un itinerario attraverso 59 fotografie dedicate ad Assisi e ai luoghi legati alla presenza di Francesco. Il rapporto di Elio Ciol con la città umbra attraversa quasi settant’anni di ricerca: la prima risale al 1957. Fin dalla fine degli anni Cinquanta, il fotografo friulano ha rivolto il proprio obiettivo verso il paesaggio, le architetture francescane, gli affreschi che narrano la vita del Santo e quella particolare dimensione di silenzio e spiritualità che ne caratterizza gli spazi. Le opere non hanno un ordine casuale: esse sono una sorta di visita guidata all’interno della città, prima da vedute lontane e poi addentrandosi negli strade, nelle chiese, nei particolari degli affreschi.

Non si tratta di una semplice documentazione, ma di un’indagine intima capace di restituire l’atmosfera e il senso del sacro. La luce, elemento fondamentale di tutta la poetica di Ciol, diventa lo strumento attraverso cui leggere le pietre e le opere d’arte. Con un linguaggio essenziale e rigoroso, l’autore invita così il visitatore a riscoprire Assisi come spazio di meditazione e memoria, dove storia, arte e spiritualità continuano a dialogare. Tra le molte fotografie ne spicca una che rappresenta la Cattedrale di San Rufino immersa nella nebbia. Questa immagine è stata donata dal fotografo a Papa Leone XIV.

“Nel programma con cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca celebra questo anno francescano – dichiara il presidente Massimo Marsili – ogni forma d’arte concorre a restituire la complessità di Francesco, come santo e come uomo. Il coinvolgimento di Photolux nasce proprio dalla volontà di integrare questo mosaico con il linguaggio fotografico: gli scatti di Elio Ciol riescono nell’intento di rendere tangibile l’eredità spirituale di Francesco partendo dalla forza evocativa dello spazio”.

“La scelta di Elio Ciol – prosegue il direttore artistico di Photolux Enrico Stefanelli – nasce dalla sua capacità di andare oltre la rappresentazione dei luoghi. Il profondo rapporto con Assisi, costruito in quasi settant’anni di attività fotografica, gli ha permesso di coglierne le atmosfere e la dimensione spirituale. E questa capacità di evocare, più che di descrivere, che ho voluto porre al centro della mostra, invitando il visitatore a riscoprire, attraverso la fotografia, quel senso del sacro che ancora oggi si respira nei luoghi di Francesco. Oggi, dopo diversi mesi di lavoro, ne vediamo il risultato: una fotografia dal valore compositivo e artistico elevato. La particolarità della fotografie è che sembrano facili da replicare, ma in realtà questa semplicità nasce proprio quando dietro c’è una perizia e una grande capacità di vedere”.

“Durante la Seconda Guerra Mondiale ho visto un soldato nazista che scattava fotografie con la sua Leica. Quando le ho viste mi sono sorpreso: esse rappresentavano il mio paese come io non avevo mai visto, eppure quelle strade le attraversavo ogni giorno. Qui ho capito l’importanza dell’imparare a guardare le cose” racconta Elio Ciol.

Elio Ciol (Casarsa della Delizia, 1929) è uno dei più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Autodidatta, ha sviluppato un linguaggio personale basato su un uso rigoroso del bianco e nero e su una profonda attenzione alla luce e alla struttura dell’immagine. Il fotografo ha esposto nei più grandi musei del mondo.

L’esposizione sarà aperta al pubblico da domani (28 novembre) fino al 6 gennaio, dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 19. L’ingresso sarà a pagamento, per maggiori dettagli sull’acquisto dei biglietti visitare il sito.