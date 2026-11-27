Ha preso il via questa mattina (27 novembre) Il Desco 2026, la rassegna enogastronomica dedicata alle eccellenze agroalimentari di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. Nei chiostri del Real Collegio si è svolta alle 12 la cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro da parte del presidente della Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini, alla presenza delle autorità locali e dell’assessora Paola Granucci.

Un fine settimana tra vecchi e nuovi sapori fino a domenica 29 novembre, con in programma oltre 50 espositori. Un’edizione che, sotto il nome Buono più volte, fa dialogare l’enogastronomia con la sostenibilità, la didattica e l’inclusione.

Subito dopo l’apertura, autorità e visitatori hanno visitato i banchi dei produttori, disposti tra il piano terra e il primo piano del palazzo, per degustare e acquistare le tipicità del territorio: dall’Olio Evo al Farro Igp, dal Miele Dop della Lunigiana alla norcineria lucchese, fino ai tartufi e alle birre artigianali.

“Torna un appuntamento importante per valorizzare e sostenere le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio – afferma l’assessora Paola Granucci. – Un invito alla cultura del buon cibo, a rispetto delle tradizioni. Anche quest’anno ci sarà il comune di Lucca con uno stand per la Deco, la Denominazione comunale d’origine, dove non solo verranno esposti e valorizzati i prodotti e i saperi già presenti all’interno del registro, ma è anche un invito, una sensibilizzazione per tutte le aziende e i visitatori che vorranno conoscere e candidarsi alla Deco”.

Accanto alle degustazioni guidate (a cura di Onaf e Onas) e alle masterclass sui vini, dedicate alle Doc Terre di Pisa, Candia dei Colli Apuani, Montecarlo, Colline Lucchesi e alla Strada del Vino e dell’Olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, il weekend propone un ricco calendario di incontri gratuiti.

Oggi, venerdì 27 novembre, ha dato il via alla fiera, alle 10, l’incontro Chiamatelo Evo: riconoscere l’olio di qualità, dal campo all’assaggio nel segno della dieta mediterranea, organizzato da Coldiretti Lucca e il Consorsio di tutela dell’olio extravergine toscano Egp, proseguendo con l’inaugurazione delle 12 e, in contemporanea, l’incontro Cosa cerchi nel bicchiere?, che approfondisce il calo di consumo di vino dei giovani in favore di bevande superalcoliche di scarsa qualità, cercando di indirizzare i ragazzi verso una sana consapevolezza e scelta di ciò che ingeriscono, con una riflessione del legame tra il vino e il territorio lucchese, per concludere poi con la masterclass delle 18,30 dal titolo Gli artigiani del vino e i loro territori, che racconta il legame tra artigiani naturalistici e vignaioli con l’ambiente in cui producono e lavorano il vino, in collaborazione con Strada del vino dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, con chiusura del piatto di chef Nicola Giancarlo gronchi del Ristorante romano di Viareggio.

Sabato 28 novembre si aprirà alle 9,00 con il convegno europeo Castour della provincia di Lucca sulla civiltà del castagno, tra storia, proprietà nutraceutiche e assaggi guidati di necci e ciacci, per proseguire alle 10,30 con Agricare, l’incontro di Fondazione cassa di risparmio di Lucca e Fondazione per la coesione sociale dedicato all’agricoltura sociale. Il pomeriggio culminerà alle 17,30 con Il gusto dell’altro, lo show cooking a quattro mani della chef israeliana Rubinstein e dello chef palestinese Hasbun, uniti nella preparazione di un Doppio Cous Cous simbolico che fonde tradizioni mediorientali, prodotti toscani e filosofia zero spreco.

Domenica 29 novembre, nel pomeriggio si celebrerà invece il futuro e le radici della gastronomia locale. Alle 16,30 spazio alla formazione con AgriBeer, il progetto di impresa didattica dell’Istituto agrario Busdraghi di Lucca che culminerà con l’assaggio delle tre birre artigianali prodotte a scuola, mentre in contemporanea si svolge Cuochi in Castagna, l’evento dell’Associazione cuochi lucchesi insieme agli studenti dell’alberghiero di Barga dedicato agli usi creativi della farina di castagne.