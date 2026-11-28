Lunedì (30 novembre) alle 17 la scuola Imt Alti Studi di Lucca ospita il secondo appuntamento del ciclo seminariale Le professioni dell’arte e della cultura, promosso da Fondazione Esedra – Ente Filantropico Ets. L’incontro, dal titolo Istituzioni artistiche e creatività contemporanea. Ospitare, sperimentare, produrre, esplora i mestieri e le competenze che rendono possibile la creazione di nuove opere d’arte.

Come si passa dall’idea di un artista alla realizzazione di un’opera? Quale contributo offrono le istituzioni alla ricerca creativa e quali professionalità intervengono lungo questo percorso? Sono questi i temi del secondo incontro del ciclo, organizzato in collaborazione con la Scuola Imt Alti Studi Lucca.

Dopo l’appuntamento del 21 ottobre, dedicato al lavoro nei centri studi, alla ricerca, agli archivi e alla curatela, in collaborazione con la Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti, il progetto prosegue con un approfondimento sulle arti visive contemporanee.

Il seminario sarà condotto dalla dottoressa Sara Catenacci, storica dell’arte e assistant professor alla Imt Alti Studi Lucca e moderato dalla dottoressa Elena Borghi, direttore di Fondazione Esedra Ente Filantropico Ets.

L’incontro esaminerà il rapporto tra istituzioni dalla consolidata tradizione culturale e nuove pratiche artistiche, soffermandosi sulle competenze necessarie per accogliere gli artisti, sostenerne la ricerca e accompagnare la produzione di opere concepite in relazione a specifici contesti territoriali e sociali. Un’occasione per conoscere il lavoro delle figure professionali che operano dietro le quinte della creazione artistica.

Articolato in cinque appuntamenti di due ore, Le professioni dell’arte e della cultura nasce per avvicinare il pubblico al funzionamento delle istituzioni culturali e alle diverse opportunità professionali del settore. Il progetto si rivolge a studenti universitari e Afam, laureandi, neolaureati, persone interessate a un cambiamento professionale e operatori già attivi nel mondo della cultura.

Con questa iniziativa, Fondazione Esedra intende rafforzare il confronto tra realtà culturali del territorio lucchese, conoscere le esigenze di chi si avvicina al settore e raccogliere elementi utili a orientare future proposte formative. Il ciclo offre anche ai professionisti occasioni di aggiornamento e di scambio con altre istituzioni.

L’appuntamento è in programma lunedì (30 novembre) alle 17 nella Conference Room della Scuola Imt Alti Studi Lucca, in piazza San Ponziano 6. La partecipazione è gratuita, previa iscrizione e fino a esaurimento dei posti disponibili. È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.