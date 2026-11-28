Da Bruckner a Mozart, fino al tradizionale concerto di San Silvestro al Teatro del Giglio. Sono quattro gli appuntamenti che scandiranno la stagione invernale del Puccini e la sua Lucca International Festival, con protagoniste l’Orchestra Filarmonica di Lucca e la sua Accademia, dirette dal maestro Andrea Colombini.

L’Accademia, giunta al terzo anno di attività, conta già 20 concerti all’attivo e riunisce oltre 40 giovani musicisti, almeno 20 dei quali provenienti dal Conservatorio di Lucca. Tutti gli appuntamenti, ad eccezione del veglione di Capodanno, saranno a ingresso gratuito, con precedenza accordata ai donatori dell’Orchestra Filarmonica. La stagione si svolge con il patrocinio e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del Comune di Lucca.

Il primo appuntamento è in programma domani (domenica 29 novembre) alle 21 nella cattedrale di San Martino, in occasione del 102esimo anniversario della morte di Giacomo Puccini. Per l’occasione saranno riuniti cento musicisti dell’Orchestra Filarmonica e della sua Accademia, impegnati nell’esecuzione della Sinfonia n. 8 di Anton Bruckner (edizione Haas 1887/1890). Il concerto si terrà eccezionalmente in cattedrale grazie alla disponibilità del vicario don Marco Gragnani, dell’Opera della Cattedrale e dell’arcivescovo Paolo Giulietti.

Venerdì 4 e sabato 5 dicembre, alle 21, nella chiesa di San Giovanni, la musica sarà invece occasione di memoria e riflessione. Nel 235esimo anniversario della morte di Wolfgang Amadeus Mozart, il festival propone due serate dal titolo Due Requiem per Gaza e le sue vittime innocenti. In programma il Requiem K. 626 per soli, coro e orchestra, nella versione Süssmayr.

A esibirsi saranno il Coro Filarmonico di Lucca e l’Accademia dell’Orchestra Filarmonica, insieme ai solisti Margherita Simonetti (soprano), Maria Salvini (mezzosoprano), Marco Mustaro (tenore) e Michele Pierleoni (basso), sotto la direzione di Colombini. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti, con priorità per i donatori. Considerata la disponibilità limitata, è consigliata la prenotazione al numero 340 8106042, anche tramite WhatsApp.

La stagione culminerà giovedì 31 dicembre, dalle 21, al Teatro del Giglio, con la quattordicesima edizione del Gran Veglione di fine anno San Silvestro con Andrea. Sul palco le due orchestre, accompagnate dal violinista Mihail Ion, dal soprano Margherita Simonetti e dal tenore Joseph Spratt. Ospite speciale della serata sarà una rappresentanza delle cornamuse e dei tamburi delle Scots Guards, le Guardie Scozzesi di Edimburgo. A mezzanotte sono previsti un buffet di dolci natalizi e il brindisi con champagne per salutare l’arrivo del 2027.