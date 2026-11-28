Quale ruolo possono avere i conservatori nell’Italia di oggi? È il tema al centro del secondo appuntamento della rassegna Orizzonti, promossa dall’associazione culturale Orizzonti identitari, in programma sabato prossimo (5 dicembre) alle 17,30 alla biblioteca Agorà di Lucca, in via delle Trombe 6.

Il convegno, dal titolo Conservatori verso il futuro. Oltre gli stereotipi, sarà l’occasione per presentare il volume Vademecum del conservatore italiano, scritto da Marco Invernizzi e Oscar Sanguinetti, e approfondire il ruolo del pensiero conservatore nel panorama politico e culturale contemporaneo.

All’incontro interverrà uno degli autori del libro, Marco Invernizzi, mentre il sindaco di Lucca, Mario Pardini, porterà il suo saluto. A introdurre e moderare il dibattito sarà il giornalista Fabrizio Vincenti.

“Continua, con questo secondo appuntamento, il nostro percorso di divulgazione e confronto su temi politici e culturali. In questo caso – spiegano gli organizzatori – il dibattito sarà sulla figura del conservatore nell’Italia attuale. Sull’importanza di riportare al centro della vita politica e dei cittadini le tradizioni, le radici culturali e religiose del nostro Paese. E in questi giorni questo tema è più che mai di attualità viste le polemiche sulle scelte di alcuni Comuni in vista del Natale”.

L’iniziativa si inserisce in un più ampio ciclo di incontri attraverso il quale l’associazione intende promuovere il dibattito su questioni di attualità politica e culturale.