Un’atmosfera incantata, tra musica tradizionale e caldarroste, accompagnati dagli elfi e dai i tanti animatori che intrattengono il pubblico.

L’atmosfera del Natale si scalda con l’apertura della Fabbrica di Babbo Natale, dei laboratori per bambini, della giostra ad albero di Natale e della pista di pattinaggio che si tiene nella zona di piazzale San Donato e della Cavallerizza. Gli ospiti si trovano calati in un’atmosfera incantata, tra musica tradizionale e caldarroste, accompagnati dagli elfi e dai i tanti animatori che intrattengono il pubblico.

Al taglio del nastro erano presenti gli assessori Mia Pisano, Paola Granucci e Remo Santini, rispettivamente assessora alla cultura, al commercio e al turismo. La cerimonia è stata preceduta dalla partenza del Presepe Vivente al tempo di San Francesco, organizzato dal Sogno di Costantino odv in collaborazione con Città dei Presepi, Terre dei presepi, Arcidiocesi di Lucca e Comune di Lucca, Provincia di Lucca. Ad allietare l’avvio delle attività alla Fabbrica del Natale c’erano anche i trampolieri, la musica e l’immancabile Babbo Natale.

“E’ la quinta edizione della Fabrica del Natale e siamo molto contenti – dichiara l’assessora alla cultura Mia Pisano -. Il tutto è partito oggi (28 novembre), grazie alle associazioni del nostro territorio che hanno creato un connubio perfetto. Quest’anno c’è anche la giostra che anima la piazza, poi la pista di pattinaggio e tantissimi laboratori il sabato e la domenica a partire dalle 15 e non solo, anche concerti in orari serali dalle 18.30 alle 21. Un vasto programma da consultare e partecipare”

Subito dopo hanno preso avvio i laboratori e le attività, con Truccabimbi, Teddy’s Royal Christmas, La Botteghina, gli Elfi Yogi, Baby Parking (su prenotazione), Il Giocoliere sei tu, Incisioni di Natale, Natale a tutto Nerd. Alle 18.30 Soul Sound, Christmas Gospel a cura di Lym Academy.

La fabbrica del Natale sarà aperta tutto il pomeriggio di domani, 29 novembre, con Truccabimbi, Teddy’s Royal Christmas- crea dei bellissimi segnaposto natalizi e bacchette magiche, Royal Christmas Cookies- decoriamo i Biscotti di Natale. La prenotazione è obbligatoria al numero 348 3232151.

La Botteghina- giochi e pesca di beneficenza, Elfi all’Opera- crea una decorazione per il tuo albero, Giocateatro & Baby parking- Spazio Creativo Assistito. Un luogo sicuro dove lasciare il bambino con le Tate. (prenotazione obbligatoria).

Poi, dalle 14,30 alle 16,30 “Il vostro eroe di Natale! inventa e disegna il tuo super eroe”, dai 6 ai 10 anni.

Dalle 16,30 alle 18,30 “Natale PopUp- crea la tua cartolina pop”, dai 6 agli 11 anni.

Alle ore 18,30 Marty Magic Bubbles- spettacolo di bolle di sapone.