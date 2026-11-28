Crudeli, 64 anni, è nato a Piazza al Serchio, disegna e dipinge sin dall’infanzia. La pittura è sempre stata per lui fonte di forza, speranza ed ispirazione. Il pittore garfagnino ha frequentato, per un breve periodo, anche l’Istituto Passaglia di Lucca. Nel tempo grazie alla sua poliedrica esperienza di vita, ha coltivato anche la scrittura. Dando vita a una serie di componimenti poetici. Artista autodidatta, l’esposizione unisce i suoi dipinti a componimenti poetici. Il tutto lungo un percorso dedicato alla rinascita e al legame con la valle d’origine.