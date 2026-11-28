Castiglione di Garfagnana|
La riflessione del colore di Crudeli alla Torre dell’Orologio
Artista autodidatta, l’esposizione unisce i suoi dipinti a componimenti poetici
Sabato 12 dicembre alle 11,30 nella Torre dell’Orologio di Castiglione Garfagnana si inaugura la mostra personale del pittore Maurizio Crudeli dal titolo La riflessione del colore.
Crudeli, 64 anni, è nato a Piazza al Serchio, disegna e dipinge sin dall’infanzia. La pittura è sempre stata per lui fonte di forza, speranza ed ispirazione. Il pittore garfagnino ha frequentato, per un breve periodo, anche l’Istituto Passaglia di Lucca. Nel tempo grazie alla sua poliedrica esperienza di vita, ha coltivato anche la scrittura. Dando vita a una serie di componimenti poetici. Artista autodidatta, l’esposizione unisce i suoi dipinti a componimenti poetici. Il tutto lungo un percorso dedicato alla rinascita e al legame con la valle d’origine.
Le sue opere ritraggono soprattutto paesaggi, incantevoli ed affascinanti borghi, ritratti, vedute e scorci paesaggistici. Ma non mancano anche momenti di vita della sua amata Garfagnana. Che poi rappresentano veri e propri luoghi dell’animo dell’artista, realizzati con tecniche a olio e acrilico. Crudeli nei suoi lavori valorizza quindi in primis il territorio toscano. L’esposizione segue il successo della sua prima personale realizzata a maggio 2026 a Bagni di Lucca.
La mostra rimarrà visitabile fino al 10 gennaio 2027 tutti i giorni ore 9-19. Ingresso libero.