Un’iniziativa ormai consolidata giunta alla sua quattordicesima edizione. Saranno premiate anche quest’anno le opere dei vincitori realizzate con creatività e fantasia. Al concorso, i partecipanti si cimenteranno in discipline artistiche e non fra pittura, fotografia, cucina, poesia, musica, manufatti di qualsiasi genere ed avendo il tema natalizio come riferimento. Una giuria di particolare prestigio composta da 5 persone esaminerà, come sempre, le opere presentate.