Sillano Giuncugnano|
Sognando ed immaginando il Natale nel salone delle feste della Rsa di Magliano
Al concorso, i partecipanti si cimenteranno in discipline artistiche e non fra pittura, fotografia, cucina, poesia, musica, manufatti di qualsiasi genere
Sabato 12 dicembre dalle 15 nel salone delle feste della residenza per anziani Roberto Nobili di Magliano a Giuncugnano (Sillano Giuncugnano), la Compagnia Il Giunco ripresenta, in collaborazione con l’animatrice della struttura, il tradizionale concorso natalizio con premiazione Sognando ed immaginando il Natale.
Un’iniziativa ormai consolidata giunta alla sua quattordicesima edizione. Saranno premiate anche quest’anno le opere dei vincitori realizzate con creatività e fantasia. Al concorso, i partecipanti si cimenteranno in discipline artistiche e non fra pittura, fotografia, cucina, poesia, musica, manufatti di qualsiasi genere ed avendo il tema natalizio come riferimento. Una giuria di particolare prestigio composta da 5 persone esaminerà, come sempre, le opere presentate.
Previsti ricchi premi per ogni categoria fra coloro che si sono iscritti gratuitamente per categorie adulti, bambini sotto i 12 anni e scuole locali. Per prenotarsi, entro giovedì 10 dicembre telefonare al 339.2606649.