Un’attesa che non aspetta ma si prepara. Attraverso la riscoperta di testimoni del nostro tempo, l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti invita ad affrontare l’Avvento attraverso la virtù della fortezza alimentata dalla speranza cristiana, che offre la certezza del trionfo finale del bene.

Domani infatti, domenica 29 novembre, inizia l’Avvento, il tempo liturgico di avvicinamento al Natale. Nella lettera pastorale In Spe Fortitudo -Forti nella Speranza, il vescovo ricorda che volgono al termine le iniziative per i 300 anni dell’Arcidiocesi, mentre si sono appena conclusi la Visita Pastorale e il Cammino Sinodale nazionale.

Partendo, poi, da un’analisi approfondita dello scenario globale, segnato da forti inquietudini, la Lettera invita a riscoprire cinque figure del passato recente della Chiesa di Lucca, veri e propri santi della porta accanto: don Aldo Mei, Andrea Mandelli, Carla Frediani, monsignor Enrico Bartoletti ed Eolo Giovannelli. Il testo integrale, insieme alle schede dei singoli testimoni, è consultabile sul sito www.diocesilucca.it.

Tra le iniziative diocesane in vista del Natale, figurano le cassettine per le offerte, distribuite domenica 29 novembre (prima di Avvento) attraverso attività di animazione in alcune comunità delle tre Aree pastorali (Versilia, Piana di Lucca, Valle del Serchio) e che saranno ritirate poi dopo Natale. Scopo della raccolta è implementare lo sforzo della Caritas nel contrasto alla povertà alimentare, che è in aumento a causa della crescita dei prezzi al consumo e del mancato adeguamento degli stipendi.