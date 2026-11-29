Obiettivo consolidare i legami tra i due sodalizi e i loro soci e di promuovere la conoscenza delle rispettive realtà sportive e culturali

Si è svolta ieri (28 novembre) a Salò, la cerimonia ufficiale di gemellaggio tra il Panathlon Club Lucca e il Panathlon Club Garda Occidentale, con sede nella cittadina benacense.

All’iniziativa hanno preso parte i presidenti dei due sodalizi, Lucio Nobile e Gian Paolo Dosselli e numerosi soci di entrambi i club.

Nel corso dell’incontro è stato letto e sottoscritto il protocollo d’intesa, approvato dai rispettivi consigli direttivi in linea con le linee guida del Panathlon International e suggellato dal tradizionale scambio dei gagliardetti e dei doni istituzionali.

L’accordo nasce con l’obiettivo di consolidare i legami tra i due sodalizi e i loro soci e di promuovere la conoscenza delle rispettive realtà sportive, sociali, culturali ed economiche. Prevede incontri periodici e la realizzazione di progetti comuni nel segno dell’etica sportiva, del fair play, dell’inclusione e del rispetto della persona.

L’intesa rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso di impegno sul territorio promosso dai due club e dai loro presidenti, già protagonisti di iniziative legate alla cultura sportiva, alla socialità giovanile e alla valorizzazione dei principi etici dello sport.

Da evidenziare in questo ambito il grande impegno dei due responsabili del gemellaggio, Maurizio Franceschi per il Club di Lucca e Attilio Maroni per il Club Garda Occidentale.

Presente a Salò anche il giornalista lucchese Luca Tronchetti, il cui ruolo di raccordo e mediazione ha contribuito in maniera determinante a far nascere e sviluppare l’idea del gemellaggio. Dopo la cerimonia, si è svolto un immancabile e simpatico momento conviviale, che ha permesso di rafforzare ulteriormente i legami personali tra i partecipanti.

Nel pomeriggio il programma, per la delegazione lucchese, è proseguito con una visita guidata alla scoperta delle bellezze storiche e paesaggistiche di Salò. La partecipazione sentita dei soci di Lucca e del Garda Occidentale ha accompagnato l’intera giornata, in un clima di cordialità e condivisione che ha confermato lo spirito che unisce il movimento panathletico.