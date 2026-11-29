Lo scrittore castiglionese Marco Bonini ha vinto il primo premio nella sezione racconti inediti della XXI edizione del premio letterario Renato Fucini a Capanne di Montopoli Valdarno.

Il racconto Il metato nella nebbia è tratto da una storia vera raccontata da un anziano davanti a un caminetto acceso ambientata ai tempi della seconda guerra mondiale. Il racconto vuole non far dimenticare fatti accaduti, in questo caso di una famiglia che si è salvata nel bosco in un metato solamente bevendo latte grazie a una mucca e mangiando castagne.