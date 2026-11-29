Il sindaco di Lucca e presidente della Fondazione Giacomo Puccini Mario Pardini ha deposto una corona d’alloro al monumento. Con lui l’assessore alla cultura Angela Mia Pisano, la presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo Ilaria Del Bianco, l’amministratore unico e il direttore artistico del Teatro del Giglio Giacomo Puccini Giorgio Angelo Lazzarini e Cataldo Russo, il direttore della Fondazione Giacomo Puccini Luigi Viani, Nicola D’Arrigo, direttore del Corpo Musicale ‘Giacomo Puccini’ di Nozzano Castello, la banda che ha offerto la tromba solista per l’esecuzione de ‘il silenzio’.