Petri già da bambina dimostra la sua vena artistica, disegnando e creando con tutto ciò che le sta intorno. Si diploma all’istituto d’arte e in seguito fa pratica come apprendista in uno studio di pittura e ceramica, dove sperimenta nuove tecniche. Frequenta anche un corso della tecnica pittorica e decorativa dell’aerografia. Grazie a questa frequentazione, conosce un pittore lucchese con cui ha avuto poi occasione di dipingere e affacciarsi al mondo dell’arte vero e proprio. Dal 2017 collabora con l’associazione culturale S139 Art che lavora a livello artistico, culturale e formativo in Toscana e in gran parte della penisola. All’interno dell’associazione, opera come performer, portando in scena la propria esperienza. È anche collaboratrice durante corsi di word therapy, seminari di guarigione interiore che uniscono i principi artistici ai principi della vita. L’artista realizza ritratti iperrealisti, in particolare di animali domestici con l’utilizzo di matite colorate e pastelli su carta pregiata. Dipinge su tela e sperimenta con diverse tecniche pittoriche e varie decorazioni. Inoltre crea pezzi unici fatti a mano utilizzando materiali come la resina epossidica, il cemento decorativo e la ceramica. Dedicandosi anche al restauro creativo di mobili e oggetti. Durante la mostra di Petri, ci saranno vari incontri e spettacoli.