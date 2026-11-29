L'esposizione|
In San Cristoforo la mostra personale di Sara Petri ‘Oltre il buio’
Si parte mercoledì (2 dicembre) con il vernissage che vedrà anche la presenza della presidente Ucai Lucca Francesca Bettaccini
Mercoledì (2 dicembre) dalle 15 alle 19 nella chiesa di San Cristoforo in via Fillungo si inaugura la mostra personale d’arte Oltre il buio di Sara Petri.
Petri già da bambina dimostra la sua vena artistica, disegnando e creando con tutto ciò che le sta intorno. Si diploma all’istituto d’arte e in seguito fa pratica come apprendista in uno studio di pittura e ceramica, dove sperimenta nuove tecniche. Frequenta anche un corso della tecnica pittorica e decorativa dell’aerografia. Grazie a questa frequentazione, conosce un pittore lucchese con cui ha avuto poi occasione di dipingere e affacciarsi al mondo dell’arte vero e proprio. Dal 2017 collabora con l’associazione culturale S139 Art che lavora a livello artistico, culturale e formativo in Toscana e in gran parte della penisola. All’interno dell’associazione, opera come performer, portando in scena la propria esperienza. È anche collaboratrice durante corsi di word therapy, seminari di guarigione interiore che uniscono i principi artistici ai principi della vita. L’artista realizza ritratti iperrealisti, in particolare di animali domestici con l’utilizzo di matite colorate e pastelli su carta pregiata. Dipinge su tela e sperimenta con diverse tecniche pittoriche e varie decorazioni. Inoltre crea pezzi unici fatti a mano utilizzando materiali come la resina epossidica, il cemento decorativo e la ceramica. Dedicandosi anche al restauro creativo di mobili e oggetti. Durante la mostra di Petri, ci saranno vari incontri e spettacoli.
Si parte con il vernissage della mostra dell’artista che alle 15 vedrà anche la presenza della presidente Ucai Lucca Francesca Bettaccini. A seguire, giovedì (3 dicembre) alle 17 proiezione del cortometraggio Via Crucis di Matteo Mo che precede l’intervista e l’incontro con il regista; venerdì (4 dicembre) alle 17 presentazione del libro Sulle orme di Paolo con l’autrice Giuliana Serrapede; sabato (5 dicembre) alle 16 reading poetico e danza con Cinzia Marmifero e Carla Campilli. Infine martedì 8 dicembre dalle 16 alle 19 varie performance del gruppo S139 Toscana, fondamentale per formazione ed esperienza della stessa artista.
La mostra rimarrà visitabile fino al 9 dicembre tutti i giorni in orario 15-19. Ingresso libero.