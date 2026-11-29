Domani (30 novembre) alle 18 alla Fondazione Culturale Alfredo Catarsini 1899 Ets a Viareggio (via Palermo, 4), si inaugura la rassegna invernale Anteprime in Fondazione.

Si presenta un nuovo progetto urbano. Protagonista della serata sarà Giovanni da Monreale, scultore e membro del comitato scientifico della Fondazione. Monreale presenta in anteprima il suo nuovo progetto di arte urbana destinato ad arredare piazza Piave a Viareggio. Stiamo parlando di un intervento composto da tre sculture in vetroresina colorata. Nello specifico, si tratta de Il Pensatore (seduto su un ceppo d’albero), 5 (un bimbo a poca distanza) e 15 (una ragazzina a una certa distanza dalle altre due sculture).

Sono sculture concepite per stimolare nei passanti la riflessione e il senso critico. Ad accompagnare l’artista sarà Rodolfo Bona, storico dell’arte e curatore della mostra antologica itinerante e accessibile Il Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina.

Il progetto di Giovanni da Monreale si inserisce in una linea di ricerca particolarmente vicina e cara alla Fondazione che affonda le proprie radici nella parabola creativa di Alfredo Catarsini. Nella stagione del suo Simbolismo meccanico, infatti, il maestro viareggino passò da un’iniziale fiducia nel progresso tecnico a una lucida denuncia del rischio che l’uomo restasse intrappolato negli ingranaggi di una modernità spersonalizzante. Allo stesso modo, le sculture esplicite e colorate di Giovanni da Monreale hanno saputo cogliere e denunciare con largo anticipo i risvolti nascosti dell’iperconnessione e dell’isolamento giovanile legato all’uso pervasivo dei dispositivi digitali. È il filo rosso dell’arte predittiva, quella sensibilità capace di captare in anticipo le mutazioni della società e di tradurle in strumento di consapevolezza, il cuore dell’incontro.

“Ciò che all’inizio osserviamo con sguardo distratto, liquidandolo come una semplice moda o un’innovazione che semplifica la vita quotidiana – sottolinea Elena Martinelli, presidente della Fondazione Catarsini e ideatrice dell’incontro che ci ha rilasciato anche un suo pensiero a Lucca in Diretta – può trasformarsi in un vero e proprio condizionamento. La sensibilità di certi artisti funziona come un sismografo che anticipa questi processi, facendo dell’arte pubblica un prezioso strumento di informazione e prevenzione”.

Emblematica in questo senso è la figura de Il Pensatore, che apre a una riflessione stratificata sui caduti nelle guerre. La piazza è dedicata infatti ai caduti della prima guerra mondiale. Ma anche sugli alberi abbattuti dall’incuria dell’uomo e sui ‘caduti’ nella rete della tecnologia digitale, delle altre due statue. La Fondazione Catarsini completerà l’installazione urbana realizzando le descrizioni delle tre sculture. Adattate e audioregistrate in versione bilingue per le persone con disabilità visiva secondo la propria metodica ma arricchite di approfondimenti utili a tutti i visitatori.

“Ascoltabili in piazza direttamente dal proprio telefono tramite codici Qr, queste tracce permetteranno di trasformare lo smartphone da strumento di isolamento in veicolo di inclusione, accessibilità e arricchimento culturale – commenta Giovanni da Monreale – Un ribaltamento di prospettiva reso possibile e testimoniato ancora una volta dall’arte”.

Al termine dell’anteprima, è previsto un brindisi augurale per il progetto artistico nonché per le prossime festività natalizie e di fine anno. Gradita la prenotazione telefonando al 342.1684031.

Interviene ancora Elena Martinelli: “Questa iniziativa è molto importante ed è la prima che dà il via alla nostra rassegna invernale Anteprime in Fondazione. Strada facendo valorizzeremo altri personaggi significativi ed altre particolarità del territorio. Nei prossimi giorni – aggiunge – si terranno anche altre due importanti iniziative di cui faccio memoria che riguardano la Fondazione Alfredo Catarsini. Martedì 1 dicembre dalle 9,30 alle 12,30 nella sede della Fondazione Nazionale Carlo Collodi a Collodi (via Pasquinelli 6) si tiene il convegno Il Burattino Riflesso. Geometrie dell’illusione e la figura del burattino tra la materia di Collodi e l’arte del Novecento. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Fondazione Alfredo Catarsini 1899 Ets in occasione delle celebrazioni per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi (Firenze, 1826-2026). Fra i relatori che interverranno Rodolfo Bona storico dell’arte e curatore della mostra Il Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina con un intervento su burattini, marionette nelle avanguardie e sul Simbolismo meccanico; Rodolfo Biaggioni esperto di illustrazione con un intervento dedicato a Pinocchio letterato. Quando le lettere diventano figure d’arte; Massimo Breschi carrista e scenografo del Carnevale di Viareggio, che racconterà la figura di Pinocchio attraverso gli occhi del Carnevale e Cristina Anzillotti già direttrice del Sarah Lawrence College. Anch’io stessa – mette in luce – interverrò con l’approfondimento L’accessibilità all’arte: le opere tattili degli studenti del Premio Catarsini e la metodica della Fondazione per la disabilità visiva”.

Durante l’evento saranno esposte anche alcune opere di Alfredo Catarsini legate al tema del burattino e della figura meccanica come Burattino (1946), Figure fantastiche (1960), Simbolismo meccanico con figura (1972). Senza dimenticare due reinterpretazioni tattili dedicate all’accessibilità per persone con disabilità visiva realizzate da Francesco Ricci e Giada Cecci del liceo artistico Giovagnoli di San Sepolcro a Arezzo della classe 5 LB Grafica, finalisti Premio Catarsini 2024.