Golden Days apre la stagione di danza al Giglio

Apre la stagione di danza al Teatro del Giglio. Lo fa con una originalissima jam-session coreografica firmata dal geniale Johan Inger per Aterballetto, nutrita dalle colonne sonore iconiche degli anni Settanta e Ottanta Tom Waits, Keith Jarrett e Patti Smith. Golden Days è in programma domani (30 gennaio) alle 21 al teatro del Giglio per l’apertura del cartellone di danza 2019. Lo spettacolo presenta due opere già note del coreografo svedese oggi ricercato dai teatri di tutta Europa, Rain Dogs e Bliss, legate tra loro da un nuovo breve assolo: Birdland. Questo trittico di coreografie riflette le influenze e l’identità stilistica di Inger: audacia contemporanea e ricchezza barocca, dalle quali scaturisce un gesto narrativo di incandescente potere drammatico.



Rain Dogs e Bliss sono creazioni distinte, ideate a distanza di anni l’una dall’altra: lontane sia concettualmente che coreograficamente, invitano lo spettatore a tuffarsi in mondi distinti, pur mettendo in scena temi ricorrenti del lavoro di Inger quali la perdita, il cambiamento e le loro conseguenze. L’assolo di Birdland rappresenta il fil rouge tra questi due diversi periodi, in una sequenza coraggiosa e ribelle contro la vita che cambia.

Per informazioni, prenotazioni e acquisti dei biglietti per Golden Days – prezzi da 10 a 30 euro - rivolgersi alla Biglietteria del teatro (telefono 0583.465320, email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) aperta al pubblico domani (30 gennaio) con orario 10,30-13 e 15-18, e un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

La programmazione del teatro del Giglio è resa possibile grazie al fondamentale e irrinunciabile sostegno del Comune di Lucca cui si aggiungono gli apporti del Ministero dei beni e delle attività culturali e della Regione Toscana, e il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, oltre all’impegno di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lucar, Unicoop Firenze, Ego Wellness Resort e Banco Bom.