Il presidente del consiglio regionale visita la Domus Romana

La visita si è protratta a lungo con i due ospiti che si sono complimentati vivamente per l’opera di musealizzazione realizzata e per le attività culturali e sociali che animano la Domus. Per il presidente Giani, studioso di storia medioevale e autore di numerosi libri, è stata una significativa scoperta.Particolarmente attratto dal fregio del Fanciullo sul Delfino e dalla riproduzione della stele funeraria di Caius Largennius, legionario nativo di Lucca deceduto ad Argentoratum (Strasburgo). Ha ascoltato poi con molto interesse la presentazione dei due progetti in elaborazione il Pomerium e Lucca Romana, dichiarando che saranno sicuramente oggetto di attenzione da parte della Regione.Giani infine ha confermato la sua partecipazione alla rievocazione storica del primo triumvirato, che sarà rappresentata dalla Domus in collaborazione con gli istituti scolatici della Toscana il 18 maggio prossimo alla sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.