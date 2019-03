Andrea Biagioni all'Ottavo nano con il Campus della musica

Il Campus della Musica è il progetto gratuito di produzione e promozione del talento musicale, unico in Europa e con sede in Toscana, che dal 2014 lavora per consolidare un polo nazionale della musica italiana emergente. Ideato da Claudio Fabi e da Carmen Fernandez, è una vera e propria fucina di nuove proposte musicali nonché uno strumento rinnovato per la gestione del talento emergente, per promuovere l’autorato in italiano, la condivisione, la non concorrenza e la consapevolezza nella creazione di nuove e forti identità artistiche.

Presidente e direttore artistico del Campus è Claudio Fabi, storico musicista, compositore, talent scout, discografico e produttore italiano, già vicepresidente, direttore artistico internazionale e nazionale delle discografiche più importanti del settore come Rca, Numero Uno e Polygram. Padre del cantautore Niccolò, è stato responsabile e collaboratore decisivo nel successo di tanti artisti, tra cui Gianna Nannini, Premiata Forneria Marconi, Paolo Conte, Fabio Concato, Alberto Fortis, Ivan Graziani e molti altri. Note sono le sue produzioni internazionali con artisti come David Bowie, Johnny Halliday, George Moustaky e altri.

L’evento rientra nelle tappe del tour YesWeCampus 2018/2019, previsto nelle maggiori città italiane che ha visto esibirsi il collettivo di questo movimento sui palchi di Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna, Bari, Siena, Grosseto e Mantova. Nel tour 16 artisti e 28 musicisti emergenti di diversi generi e stili, con brani originali in lingua italiana, promuovono le compilation YesWeCampus Volume 1 e 2 realizzate nell'ambito del progetto e distribuite da Universal Music Italy.

"Il Campus è molto felice di fare tappa finalmente a Lucca, una delle prime città in cui abbiamo stretto molte collaborazioni, tra le altre quella con la Jam academy con cui abbiamo avuto nei primi anni un rapporto, e, negli anni successivi, quella con la Tana del Lupo, studio di registrazione lucchese in cui abbiamo registrato alcuni dei brani che fanno parte delle compilation - racconta Claudio Fabi - Inoltre siamo felici che si sia unito alla nostra iniziativa a Lucca Andrea Biagioni e che ci accompagni nel concerto perché sono molto curioso di conoscerlo e di sentirlo esibire dal vivo".

"La città di Lucca, per noi, è una tappa molto sentita perché da questa città provengono artisti importanti come Sara Bergamini e Francesco Tomei che fanno parte di entrambe le compilation e che speriamo di riuscire a realizzare i loro progetti nei prossimi anni" conclude Carmen Fernandez.

I brani presentati durante il tour, tutti originali e in italiano, sono composti dagli artisti stessi e/o dal Cantiere degli Autori - progetto nato all’interno del Campus per promuovere e sviluppare la creatività e fornire ai cantanti non cantautori brani originali adeguati al loro stile e alle loro potenzialità.