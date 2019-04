Concerto per celebrare i 20 anni di lotta alla violenza

Da dieci anni, l'associazione è riconosciuta come centro antiviolenza e ospita donne e figli in pericolo di vita, garantendo loro sicurezza e affiancandoli in un percorso di uscita dalla violenza,verso una riconquista della propria autonomia personale ed economica. Solo nel 2018 sono state accolte al centro 277 donne, delle quali quasi 200 italiane e si rileva che più di 300 minori sono stati vittime di violenza assistita. Le case gestite dall'associazione hanno ospitato, sempre nel 2018, 29 donne e 37 bambini. Dall’inizio di quest’anno sono già state ascoltate 70 donne e accolte 9 in casa rifugio.

Da sempre l’arte è un ottimo mezzo per far emergere i temi sociali rilevanti e, a questo proposito, domenica, avremo l’opportunità di rafforzare il sodalizio che da molto tempo c’è tra il centro antiviolenza Luna e il soprano di fama internazionale Silvana Froli, presidente dell’associazione Club La Bohéme, che ha come direttore artistico la dottoressa Tiziana Criscuoli. La signora Froli ha spesso offerto la sua voce e le sue interpretazioni per aiutare ed appoggiare la nostra causa, scegliendo noti quadri d’opera pucciniani, che raffigurano le diverse sfaccettature dell’animo femminile. Il titolo del concerto A prezzo di moneta è dovuto al fatto che la soprano, interpreterà alcuni quadri d’opera di Puccini che mettono in luce la figura della donna come merce di scambio.

Anche la collaborazione con la delegazione toscana del Sacro ordine Costantiniano, non è una novità: l’ordine, infatti, anche di recente ha dimostrato di essere vicino al lavoro del centro sostenendo un nuovo progetto portato avanti dall’associazione chiamato Officina Plurale Femminile, volto all’inserimento lavorativo delle donne e che permette di formarle al mestiere sartoriale.