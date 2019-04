Verdemura, un gran finale tra mostre e conferenze

Sarà una domenica ricca di eventi per chi ha la passione per il giardinaggio, grazie a VerdeMura, la mostra mercato, che si snoda fra centinaia di piante e fiori, nel tratto di mura urbane tra Baluardo Santa Croce e Baluardo San Donato. La fiera, di recente passata sotto la direzione di Lucca Crea srl (la società del Comune di Lucca che organizza Lucca Comics & Games e gestice il Polo Fiere), con oltre 200 espositori mette in luce le straordinarie eccellenze vivaistiche del territorio e della Toscana: dalle realtà del distretto pistoiese, leader in Europa per la produzione di piante ornamentali, alle produzioni locali che operano in difesa della biodiversità, ai migliori produttori di piante italiani.

Da non perdere la collezione di specie e ibridi di camelie a fiori gialli, allo stand del vivaio Massimiliano Giusti di Montecarlo presentati per la prima volta al pubblico. Fra gli incontri di domenica alla cannoniera (San Donato): alle 11,30 ci sarà l'incontro dal titolo Getta un seme. Idee tecniche ed esperienze per coltivare giardini, orti e balconi in modo sostenibile di autori vari, Thema edizioni, 2019. Conversazione con Nara Marrucci, coautrice. Ai presenti verrà donato il libro di 200 pagine a colori. Alle 12,30 L’erbario di Libereso. Meraviglie della natura attraverso la matita del giardiniere di Calvino di Libereso Guglielmi, Pentagora, Edizioni gennaio 2019. Ne parla Claudio Porchia, curatore del libro e per anni accompagnatore di Libereso. Durante la manifestazione piccoli momenti di reading con i racconti di Caro giardino prenditi cura di me. Delicate storie di vita e di ben-essere nella natura della paesaggista Monica Botta, Libreria della Natura, 2018. Nell’occasione sarà possibile provare un aperitivo a base di fiore che si possono mangiare, prodotti dall’azienda lucchese Carmazzi.

Tante le mostre in programma. Al Castello di Porta San Donato Nuova è aperta La primavera delle Orchidee. Si tratta di una mostra di specie botaniche e ibridi a cura dei soci dell’associazione italiana di orchidologia e dell’associazione meridionale amatori orchidee. Alle 17 è prevista la visita guidata all’esposizione.

Tante iniziative di questo genere anche agli stand degli espositori: (stand 41) Camelie…nuovi colori. Presentazione delle camelie gialle e dei loro ibridi presso lo stand di Azienda Agricola Massimiliano Giusti. (Stand 100) Nuove e vecchie camelie. Esposizione di cultivar storiche e nuove selezioni di Andrea Antongiovanni presso lo stand del Vivaio Rhododendron.

(Stand 218) Il genere Helleborus…oltre il fiore. Mostra di specie botaniche del genere Helleborus a cura di Claudio Furlanis presso lo stand del Vivaio Althea. Infine le iniziative di VerdeMura per i bambini, per avvicinarli alle pratiche di giardinaggio e alla natura e, insieme, invogliarli a scoprire la manualità. Sotto la guida del “Mastro Geppetto” Paolo Parlamento, costruiranno hotel per insetti con pezzi di legno riciclato.

Sconto: fino al 14 aprile con biglietto di ingresso di VerdeMura il visitatore avrà una riduzione di 2 euro sul biglietto di ingresso al Museo della Follia nella Cavallerizza di piazzale Verdi.