'Love Seeds', il concerto di Emiliano Stefano Toso ad Artè

Il concerto Love Seeds di Emiliano Stefano Toso, domani (7 maggio), alle 21, al cinema teatro Artè di Capannori. L'evento è promosso dal Comune, in collaborazione con l'associazione Paideia nell'ambito dei Percorsi di Pedagogia Globale, dedicati alle Nuove consapevolezze. Si tratta di un concerto di pianoforte, violoncello e violino accordati a 432Hz per presentare il nuovo album Love Seedsdedicato all'amore. Un’esperienza unica che unisce scienza ed arte nella sinfonia della vita.

Emiliano Toso, PhD, è un biologo molecolare che ha unito biologia e musica per creare composizioni che vengono utilizzate in tutto il Mondo in ambienti assistenziali, didattici, curativi e creativi. Ad accompagnare il pianoforte di Emiliano ci saranno l’inseparabile Lorena Borsetti al violoncello e Nataliya Nykolahyishyn violinista di spicco internazionale, che collabora con Ennio Morricone. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti a sedere. Non è possibile la prenotazione.