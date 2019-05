https://www.luccaindiretta.it/cultura-e-spettacoli/item/143219-anche-lucca-al-raduno-interregionale-dei-finanzieri-foto.html#sigProIdadfea9d271 View the embedded image gallery online at:

Nel corso dell’evento è stata intitolata, a Piano degli Ontani, una piazza all’appuntato della guardia di finanza Mori Mazzino, medaglia di bronzo al valor militare, che perdeva la vita nel corso di un’azione “eroica” durante la seconda guerra mondiale.Le condizioni meteo, oltremodo negative, caratterizzate da pioggia e freddo, non hanno scoraggiato i soci a partecipare all’evento e possiamo affermare che la partecipazione è stata davvero vivace e straordinaria. Questo avvalora, ancora una volta, quanto sia importante lo spirito associativo e la gioia di chi vive con dedizione ed entusiasmo la vita sociale.Hanno partecipato e sfilato al raduno le sezioni di Bruxelles, Sandonà di Piave, Bologna, Cervia, Ferrara, Imola, Mirandola, Parma, Ravenna, Riccione, Carpi, Faenza, Forli, Lugo, Modena, Piacenza, Rimini, Reggio Emilia, Arezzo, Firenze, Grosseto, Lucca, Orbetello, Pisa, Pontedera, Portoferraio, Sminiato, Siena, Viareggio, Cecina, Follonica, Livorno, Massa Carrara, Piombino, Pistoia, Pontremoli, Prato, Seravezza, Valdarno Superiore precedute dello stendardo della Regione Toscana, Regione Emilia Romagna, del Comune di Castelnuovo di Garfagnana (medaglia d’oro al valor civile) e del comune di Abetone - Cutigliano.Ancora una volta la sezione di Lucca e quella di Bruxelles hanno vissuto con particolare spirito fraterno la loro amicizia. Questa volta, infatti, il presidente della sezione Anfi di Lucca, Vito Tafaro insieme al consigliere nazionale Marco Mugnaini ha consegnato nelle mani del consigliere e rappresentante della sezione di Bruxelles, Dario Proietti, una targa a ricordo dell’evento dedicata alla sezione estera ed al suo presidente Alessandro Butticè.Terminate le allocuzioni delle autorità presenti, sulle note della Leggenda del Piave intonata egregiamente dalla fanfara della sezione Anfi di Prato, terminava il raduno delle Fiamme Gialle in congedo e tutti i presenti potevano raggiungere i vari ristoranti del posto, per gustare le prelibatezze locali e scaldarsi dalla fredda mattinata.Per dovere di cronaca, nel corso della manifestazione si è registrata l’importante presenza del presidente nazionale dell’Anfi, Umberto Fava, del cappellano militare Don Massimo Ammazzini, del colonnello Francesco Tudisco, comandante provinciale di Pistoia (accompagnato da una nutrita rappresentanza di militari in servizio, tra cui gli appartenenti alla neonata stazione del Soccorso Alpino della Gdf con sede in località Le Regine) e del sindaco di Abetone Cutigliano Diego Petrucci, la cui presenza alla manifestazione e vicinanza al sodalizio ed alla guardia di fiannza sono state una vera sorpresa apprezzata dai presenti.