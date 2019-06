Band giovanili in concerto al campo sportivo di S. Macario

In Musica Live nasce nel 2005 con lo scopo di far suonare gli allievi dell'omonima scuola musicale su un palco professionale, in occasione del saggio di fine anno. Anno dopo anno il programma delle serate si è arricchito sempre più fino ad arrivare a quello attuale, che quest'anno prevede 5 serate, anziché le 4 consuete, con l'intento di dare maggiore spazio alle band emergenti del territorio.

“Come amministrazione comunale – ha dichiarato l'assessore Stefano Ragghianti – siamo particolarmente lieti di poter dare sostegno a iniziative come questa che, oltre a rappresentare un arricchimento culturale per la città, è anche un'occasione importante di aggregazione, in particolare per i giovani che su questo palco possono mettere a disposizione del pubblico, gratuitamente, i propri talenti. Più volte abbiamo detto che il centro storico è ormai saturo di eventi – ha aggiunto Ragghianti - e il nostro intento è proprio quello di fare in modo che la programmazione sia sempre più spalmata sull'intero territorio comunale, innanzitutto valorizzando quelle manifestazioni che, come nel caso di In Musica Live, sono già ben radicate. Vorrei portare l'attenzione sulla location, San Macario, che si trova fuori dal centro storico di Lucca, oerch il nostro intento è quello di ampliare la cultura delle musica e dei giovani anche nelle zone più esterne alla nostra città".

“Il tratto distintivo di In musica live è la semplicità – spiega il fondatore della scuola In Musica, Roberto Blefari – . Siamo riusciti in tutti questi anni a mantenere un gruppo di persone che in maniera volontaria sostiene tutta la parte tecnica e organizzativa dell’area palco e dell’area food. L'intento con cui abbiamo organizzato ormai 15 edizioni di In Musica Live, è quello di mettere a disposizione gratuitamente agli abitanti della Lucchesia cinque serate l'anno di musica e aggregazione. Da alcuni anni siamo diventati forti sostenitori della fondazione Meyer di Firenze, alla quale doniamo i ricavati della manifestazione”.



Il programma nel dettaglio. Mercoledì (26 giugno) si alterneranno sul palco cinque band di giovani emergenti, I Maneggiare con cura, famosa band Lucchese e, special Guest, il cantautore lucchese Luca Bonacchi che ci presenterà il suo ultimo disco Fanno Paura. Giovedì 27 ritornano sul palco i Great Queen Rats che, sull’onda del film del momento, Bohemian Rapsody, presenteranno un grande repertorio dei magnifici Queen. Venerdì 28 per la prima volta all’In Musica Live arrivano iLost!, tribute band degli amatissimi Coldplay, seguiti da migliaia di fans in tutta la Toscana. Sabato 29, anche loro per la prima volta sul palco di In Musica Live, arrivano gli anni '90 degli 883 e Max Pezzali con gli 8816, famosissima tribute band lucchese che promette una serata piena di ricordi e divertimento. Domenica 30 è la serata che conclude la quindicesima edizione di In Musica Live: il sindaco Alessandro Tambellini consegnerà gli attestati ai nostri allievi della scuola e, per concludere, la band degli insegnanti della scuola proporranno un'esperienza musicale tutta italiana dagli anni '70 ad oggi. Tutte le serate avranno inizio alle 19,30, tranne quella del 26 giugno, che inizierà alle 18. Da Giovedì 27 ogni sera, prima delle band, gli allievi della scuola si esibiranno con il loro concerto seguiti dagli insegnanti che li hanno accompagnati durante tutto l’anno.

In Musica è organizzata con il patrocinio del Comune di Lucca e il sostegno di: Fondazione Banca del Monte di Lucca, Gesam Gas e luce, Gruppo Lucar Tm, Farmacia Novelli, Effetto di Fabio Fornaini, Equipe srl.

Rebecca Del Carlo